Tras conocerse la información de que el pago de las jubilaciones de marzo se hará en dos veces, el Gobierno explicó que el motivo para desdoblar la liquidación en dos tiene que ver con un tema “administrativo”. De esa forma, desde la Casa Rosada negaron que la decisión era para abonar en “cuotas” los haberes previsionales, para desmentir un rumor que circuló cuando se hizo pública la noticia. “Se hará una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en dos momentos distintos, no porque se les pague en cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en dos instancias diferentes”, aclaró Manuel Adorni, vocero presidencial, en declaraciones a Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Infobae pudo corroborar con fuentes de la Casa Rosada que, efectivamente, el pago desdoblado de los haberes previsionales responde a una cuestión de procedimiento de la legislación administrativa. “Primero salió el Decreto de la fórmula jubilatoria y después se publicó el Decreto del bono de los $70.000. Como estamos al cierre del mes -producto del los feriados por Semana Santa-, se acotaron los días hábiles”, explicó Adorni y detalló: “Lo que va a ocurrir es que se les va a pagar a los jubilados en dos liquidaciones diferentes. Se hará una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra con el bono”.

En relación con el esquema, el Gobierno no indicó aún en qué momento se concretarán los pagos. No obstante, Adorni señaló que “será lo que dicten los tiempos de los procesos administrativos” y aseguró que “va a ser inmediato”. Y volvió a enfatizar: “Es simplemente eso. No es que se les va a pagar en dos cuotas. Van a existir dos liquidaciones, no pago en cuotas a los jubilados, como se está diciendo”.

Con la nueva fórmula que aplicará el Gobierno por decreto, las jubilaciones mínimas llegarán a $204.445 brutos

Al respecto, desde Balcarce 50 informaron que en los próximos días se va a publicar los cronogramas y la fecha de cada una de las dos liquidaciones. La Anses, a cargo de las jubilaciones, abonará en abril el mismo haber que en marzo. Mientras que en la segunda liquidación, se aplicará el aumento en base al nuevo mecanismo de actualización junto con el bono de 70.000 pesos.

Respecto al cronograma, la Anses publicó el calendario y determinó que el primer pago comienza el 10 de abril. Se espera que en el transcurso de los próximos días se especifique qué día se ejecutará el pago del segundo momento. Aunque se aseguró que será “inmediato”, es decir, cercano a la primera liquidación.

El Gobierno había oficializado el lunes, por Decreto 274/2024, la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones. La normativa dispuso que desde julio se actualizarán mensualmente los haberes de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. El esquema implica que los haberes de julio se actualizarán tomando como base el IPC de mayo; en agosto, el índice de junio; y así sucesivamente.

Mientras que para la transición de una fórmula hacia otra, en abril los jubilados y pensionados recibirán un incremento extraordinario de 12,5 por ciento “para compensar parcialmente las pérdidas ocasionadas por el proceso inflacionario del último año”. De esta forma, la jubilación mínima llegará en abril a $171.216,09. Al sumar el bono de 70.000 pesos, las jubilaciones y pensiones de haberes mínimos alcanzarán los $204.445 brutos.

El Gobierno alegó que la decisión de avanzar por decreto con una nueva fórmula previsional se debió a la urgencia por la situación económica y para evitar los “tiempos” del proceso parlamentario. Los bloques dialoguistas de la oposición, que impulsaron un proyecto par actualizar la fórmula previsional, cuestionaron la medida de Casa Rosada y exigieron que el nuevo esquema jubilatorio se debata en el Congreso y se determine mediante una ley.