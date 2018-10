El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró ayer que el Inventario de Glaciares publicado el pasado mayo por Argentina no altera la soberanía de Chile, como han señalado algunos sectores y pobladores de zonas limítrofes en la Patagonia.



El incidente "no afecta ni altera en nada la soberanía chilena", afirmó el mandatario, en una entrevista con radios de la zona, en el marco de una gira de trabajo por las regiones de Aysén y Magallanes, en la patagonia chilena.



Según el gobernante, las suspicacias surgidas respecto del asunto pueden deberse a que Chile y Argentina utilizan escalas distintas en la confección de sus mapas. "Esto es un tema de la escala con que mide Chile y mide Argentina esa zona. Mientras más precisa la escala, más claros son los límites", precisó el mandatario, y añadió que "se le hizo notar" al país vecino las diferencias. "Tampoco significa, y quiero que estemos muy tranquilos, que Chile haya cedido ningún glaciar", remarcó.



Según algunos expertos, el inventario argentino incluye en el territorio de su país, entre otros, el glaciar Pío XI, que da al Pacífico, por lo que han manifestado su preocupación, sobre la base que forma parte de los Campos de Hielo Sur, considerados una de las principales reservas de agua dulce del planeta.



En esa zona, hay algunos sectores en que la frontera entre Chile y Argentina no está aún delimitada, y desde hace varios años una Comisión Mixta de Límites, creada en 1998, trabaja en ello.



El martes pasado, la directora general jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariana Durney, había señalado que la confusión pudo surgir al superponer mapas argentinos y chilenos de diferentes escalas (1:100.000 y 1:50.000, respectivamente), lo que "produce distorsiones y conduce a percepciones erróneas".



Señaló además que Chile ha hecho ver el asunto a las autoridades de Argentina, que han asegurado por su parte que ese país utiliza otra representación cartográfica mientras no se complete la cartografía oficial mixta, sobre la base del trabajo de la Comisión Mixta de Límites.



Piñera reiteró ayer la "buena relación" que Chile mantiene con Argentina y recordó que hay entre los dos países un acuerdo tácito para realizar visitas e incursiones militares en la zona sin pedir permiso a la otra parte.