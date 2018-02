Doble desafío. Con la marcha, Moyano y la CGT quieren hacer una demostración de fuerza al Gobierno. A quienes no los acompañarán, Schmid les mandó un mensaje: "Deberán hacerse cargo y dar explicaciones".

El consejo directivo de la CGT, con la ausencia de los sindicatos denominados "gordos" e "independientes", resolvió ayer adherir a la marcha de protesta convocada por el jefe de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, para el 22 de febrero. La movilización en defensa de las condiciones laborales, los salarios y el poder adquisitivo y los convenios colectivos se realizará el 22 de febrero, probablemente en Avenida 9 de Julio, y según adelantó ayer Pablo Moyano, hijo de Hugo, "será la movilización más grande de la historia".



La puja de los Moyano con el Gobierno sumó a una buena parte de los gremios de la CGT, las dos CTA, pero no logró sumar al sector de los "gordos" (grandes gremios de servicios) e "independientes" (UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias) que ayer directamente no concurrieron al encuentro de tres horas y media del consejo directivo, realizado en la sede de Azopardo al 800.



Pablo Moyano, secretario gremial de la central obrera y adjunto del gremio camionero, aseveró respecto de esa marcha -cuyo lugar de realización y horario serán determinados por un Comité de Organización de la protesta- que será "la movilización más importante de la historia" del sindicato que lidera su padre Hugo, y que participarán ambas Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA y CTAA) y varios movimientos sociales.



"El consejo directivo analizó la situación socio-económica del país y aprobó la Declaración de Mar del Plata "Quien quiera oír que oiga" de mediados de este mes. En especial, rechazó el intento de deslegitimación de la voz y el rol de los gremios en la sociedad que procura el Gobierno y repudió los masivos despidos en el sector estatal", informó en una conferencia de prensa posterior al encuentro, el triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid.



Los grandes gremios de servicios y los llamados "independientes" no participaron en el encuentro de consejo directivo, como tampoco lo hizo el triunviro Héctor Daer por estar de vacaciones y a partir de "la existencia de matices" internos, según señaló Schmid en conferencia ofrecida junto con el garagista Carlos Acuña y la dirigente de los médicos de Santa Fe (AMRA), Sandra Maiorano.



Schmid, también titular de los gremios del transporte (CATT) y de la Federación Marítima, Portuaria y Naval, afirmó que existe "gran preocupación" en la CGT ante lo que calificó como "una situación socio-económica muy similar a la de enero de 2016, cuando se sucedían en el país los despidos en el Estado y también en el sector privado, caía el consumo y el poder adquisitivo, no había inversiones ante la ausencia de tracción de la economía y no se acertaba a detener el proceso inflacionario".



Schmid rechazó otra vez "la posibilidad de que el gobierno determine paritarias que no sean libres de toda injerencia y topes", y señaló que los gremios confederados "no aceptarán referencia alguna", porque hasta ahora "hubo siempre desborde inflacionario".



Según el triunviro Acuña, la CGT se mantendrá firme en "la defensa de los convenios colectivos de trabajo y las condiciones laborales ante la depresión salarial", en tanto Maiorano denunció "el marcado empleo en negro, el ataque a los jubilados y pensionados y las políticas de profundo ajuste sobre la base y el costo que significa el hambre".



Schmid rechazó "el intento de deslegitimación oficial del movimiento obrero que procura instalar el gobierno en la sociedad" y, aunque rechazó "los casos puntuales de corrupción gremial denunciados ante la justicia, como en el SOMU, el Soeme y la UOCRA", subrayó que "los actos delictivos de 10 o 20 dirigentes no significan que ello configure la realidad del universo sindical, que se integra a nivel nacional por 38.000 compañeros", aseveró.



Concluyó afirmando que "la reforma laboral siempre fue un problema del gobierno" y adelantó que "el nivel de la protesta lo determina el termómetro social, que ya madura".



Adhesión del PJ



El Partido Justicialista (PJ) bonaerense apoyará la marcha contra el Gobierno que organiza el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, para el 22 de febrero informaron desde el entorno del presidente del PJ provincial e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Los Moyano son parte de la cúpula de ese cuerpo.