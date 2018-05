Con el ministro de Hacienda en Estados Unidos para negociar la ayuda financiera con el Fondo Monetario Internacional, desde el oficialismo aseguraron este miércoles que no es necesario que el Congreso apruebe un posible préstamo del organismo internacional.

"En mi opinión, no requiere ninguna aprobación del Congreso por el artículo 60 de la Ley de administración financiera, que prevé que aquellos organismos multilaterales en los que Argentina es socio, no requiere un consentimiento previo", aseguró Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de diputados.

Ayer, luego del anuncio del presidente Mauricio Macri, desde distintos sectores de la oposición advirtieron que el préstamos debía ser aprobado por el Poder Legislativo. En este sentido, la Comisión Bicameral del Congreso encargada del monitoreo de la deuda externa se reunirá mañana con temario abierto, y la oposición estudia reclamar que un posible préstamo del FMI sea sometido a la aprobación del Parlamento.

Antes de ingresar para la sesión por el freno al aumento de tarifas, el dirigente radical afirmó que el oficialismo no tiene "un problema de acné ideológico por discutir con el Fondo" y recordó que "Argentina tiene un recurrente problema de 60 o 70 años, y muchas veces hay que recurrir afuera".

Negri pidió "que llevar tranquilidad, no maximizar los problemas, aunque existen". Todos tenemos que pensar que son momentos en que uno tiene que dar, no pedir. No se trata una competencia para ver qué se tira uno con otro. Tenemos que buscar acuerdos básicos. Lo que es extraño es que propongan para salir de la crisis la receta con la que llegaste a la crisis", añadió.