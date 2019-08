La Administración Nacional del Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que sacaron de circulación dos medicamentos por irregularidades en su fabricación. Uno de ellas se trataba de una medicina “falsificada”.

El más conocido de los productos retirados del mercado esta semana es el "Omeprasec / Omeprazol 20 mg – Cápsulas duras – Envase conteniendo 100 blisters x 15 unidades - Certificado N° 38740". Elaborado por la firma HLB Pharma Group SA –lote codificado como C13202, con vencimiento 02/2022-. En este caso, esta medicina indicada para tratar úlceras gástricas y de duodeno fue retirada por problemas con su fabricación, según informaron en un comunicado.

Desde dicha entidad explicaron que "la medida fue adoptada luego de detectarse que el lote fue elaborado con una composición y tamaño no aprobados por la autoridad sanitaria, y liberado con control de calidad deficiente".

Además, la Anmat "se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado, y recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a la partida detallada".

También detectó y retiró de un establecimiento asistencial de Chaco 24 unidades de Keytruda (pembrolizumab 100 mg/4ml) Lote 8302605A01 que había sido falsificadas.

Las unidades falsificadas que fueron incautadas tenían los precintos de seguridad de las cajas “violados” y pegados con cinta adhesiva transparente sobre o con pegamento. Además, no tenían etiquetas de trazabilidad y la tapa plástica del vial (envase primario) tiene la inscripción "Flip off" en relieve, mientras que la unidad original no las posee.

“Al desconocerse las condiciones en las que fueron manipulados, se recomienda, en caso de poseer alguno de los productos con las características mencionadas, no aplicarlo y ponerse en contacto con Anmat Responde al 0-800-333-1234 de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados, domingos y feriados de 10 a 18 hs", solicitaron desde la Anmat.

Comunicado oficial de MSD

Frente a esta información la empresa farmacéutica MSD lanzó un comunicado para hacer las siguientes aclaraciones:

- Nada es más importante para MSD que la seguridad de nuestros medicamentos y vacunas.

- MSD repudia la falsificación de medicamentos, la cual plantea una amenaza cada vez más seria para la salud pública en todo el mundo.

- MSD Argentina asegura la provisión de Keytruda® por el canal comercial habitual, cumpliendo como siempre todos los parámetros de calidad y de seguridad.

- Para extremar las medidas de seguridad, MSD se ha puesto en contacto con clientes, instituciones y centros de salud para que todos verifiquen cuestiones de seguridad relacionados a este asunto.

- Ante cualquier duda respecto al producto, MSD pone a disposición a su departamento de fármaco vigilancia para reportar las sospechas de adulteración del envase como así también eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos incluyendo aspectos de calidad, medicamentos falsificados, entre otros.