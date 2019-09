Santiago Goodman, secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), aseguró que "es muchísimo más importante" que los alumnos "aprendan a luchar que saber la raíz cuadrada".

Lo dijo el miércoles, consultado por la posibilidad de que las clases no vuelvan y los alumnos pierdan el año por el conflicto sindical en esa provincia.

"No se pierde el año, quédense tranquilos que todos los compañeros y los estudiantes van a aprender a luchar, que es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de un montón de cosas", dijo en declaraciones al diario El Chubut.

El gremialista sostuvo además que "está claro" que van a seguir de paro mientras se siga profundizando la crisis. Y agregó: "No se puede volver a clase sin salario, sin obra social ni infraestructura y paritarias incumplidas. Vengan con nosotros a cagarse de frío como se cagan de frío los pibes que van a la Escuela 729. ¿De qué carajo me hablan que se puede volver a clases? ¡Que no mientan más!", planteó el dirigente.