Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron en la tarde-noche del martes en el country Cumelén, en Villa La Angostura, en un encuentro que se cerró en la jornada del lunes, teniendo en cuenta el hecho de que ambos coincidían en la ciudad neuquina, donde pasan sus vacaciones.

La cumbre finalmente comenzó de noche, alrededor de las 19.30, debido a compromisos de ambos que postergaron el encuentro, que además incluyó una cena con sus respectivas parejas, Juliana Awada y Milagros Maylin.

Bien entrada la noche se difundió la foto de Macri y Rodríguez Larreta juntos, tras la reunión que mantuvieron. No hubo retrato, por ahora al menos, de la cena familiar, a diferencia de lo que sucedió con la visita de Bullrich, que fue acompañada por su marido Guillermo Yanco, quien apareció en la imagen que se difundió en las redes sociales.

Si bien prácticamente no trascendieron detalles sobre el contenido de la charla, fuentes cercanas a ambos dirigentes explicaron que se habló de la estrategia de cara al año electoral en todo el país, con la inminente elección en La Pampa como primer plato fuerte, en una PASO que tendrá como candidato de Juntos por el Cambio a Martín Maquieyra, diputado del PRO.

Larreta sostuvo: "Nos une la convicción de que hay que cambiar definitivamente la Argentina y la responsabilidad de llevar ese cambio adelante. Además, tenemos la certeza de que el momento de hacerlo es ahora, con un plan serio y sostenido en el tiempo. Son 20 años trabajando juntos, intercambiando ideas y construyendo una visión compartida del rumbo que tiene que seguir nuestro país".

Macri se expresó en Instagram: "Hoy nos encontramos con Horacio, acá en el Sur. Hablamos de la importancia de hacer un cambio verdaderamente profundo para que la Argentina encuentre el rumbo, y de la urgencia de que ese cambio suceda ahora".

En la charla, tal como se preveía, no habría habido menciones puntuales a sus posibles candidaturas presidenciales. Si bien no lo formalizó, Rodríguez Larreta está lanzado y espera un guiño de parte de Macri, que avale su candidatura. Pero aún no se sabe si el ex presidente decidirá competir, o exprese un apoyo más claro hacia Bullrich o María Eugenia Vidal, las otras referentes del PRO que internamente se anotan para pelear la PASO en Juntos por el Cambio.

La visita de Larreta fue una previa para Macri del viaje que hará con Miguel Pichetto a La Pampa este jueves, como apoyo a la candidatura de Maquieyra, antes de la citada elección pampeana del 12 de febrero.

Ese primer test electoral toma mucha fuerza dentro del PRO, sobre todo para aquellos que creen que sería un puntapié clave que Maquieyra logre una buena performance en las PASO, que pueda apuntalar otras elecciones posteriores en el nutrido calendario de 2023.

El ex presidente seguirá al menos una semana más en Cumelén, donde se encuentra alojado desde finales del año pasado. Desde allí, concentró buena parte de su agenda política, con una reunión con Rodríguez Larreta a fines de diciembre, de la que no trascendió el contenido de lo dialogado, más la que tuvo con Bullrich el lunes de la semana pasada.

El martes, en la previa de la reunión con Larreta, Macri publicó un curioso mensaje en Instagram, en el que citó el discurso del músico Adrián Maggi en el Festival de Cosquín, en el que habla de que "el cantor debe ser libre".

Rodríguez Larreta, en tanto, estuvo los últimos días recorriendo el sur junto a Maylin, de vacaciones, pero aprovechando también para realizar actividades ligadas a la política. Por caso, en La Angostura se reunió con víctimas de ataques de grupos pseudo mapuches y cuestionó al kirchnerismo por "proteger a Facundo Jones Huala", el activista mapuche detenido en las últimas horas en Río Negro y de quien se espera su extradición a Chile