Pablo Paladino, excoordinador del programa gubernamental por el que entre 2009 y 2017 se transmitieron de forma gratuita los partidos de fútbol en Argentina, vinculó ayer a altos cargos del kirchnerismo en el escándalo de corrupción conocido como "FIFA Gate".



El excoordinador de "Fútbol Para Todos" durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner negó haber recibido sobornos millonarios cuando estaba en el cargo y aseguró que estas decisiones dependían de la expresidenta y de su entorno más cercano.



En una entrevista radial, Paladino salió al paso de las versiones ante la Justicia estadounidense del exdirector ejecutivo de la empresa argentina de mercadotecnia Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco.



Según Burzaco, pagó cuatro millones de dólares a Paladino y al abogado Jorge Delhon, que se suicidó por estas horas en la provincia de Buenos Aires después de que se difundieran estas acusaciones. Las autoridades estadounidense investigan los supuestos casos de corrupción de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) y la implicación de empresarios y funcionarios.



Ayer, Paladino aseguró que las decisiones no se tomaban desde "Fútbol Para Todos" y responsabilizó al propio Burzaco y Julio Grondona, quien estuvo 35 años al frente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y 26 como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Fallecido en 2014, Grondona también está implicando en el escándalo de corrupción.



Al respecto, Burzaco declaró ayer, en su segundo y último día frente a la Fiscalía de Nueva York (EEUU), que su empresa, la brasileña Globo y la mexicana Televisa acordaron "repartir la carga" para pagarle a Julio Grondona una coima de 15 millones de dólares para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030.



"Burzaco, en los últimos años de Grondona, se transforma en el hombre fuerte del fútbol argentino y, de la mano de Grondona, se sienta en los sillones más importantes del Gobierno", señaló Paladino antes de asegurar que el dirigente se reunía con Fernández, su hijo Máximo Kirchner y el exsecretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini.



"Las decisiones no las tomábamos nosotros. El que contrataba era la Jefatura de Gabinete", por orden de altos cargos políticos, pero "nosotros jamás, nosotros discutíamos las cuestiones operativas", agregó.



Consultado por lo ocurrido con Delhon -quien era un abogado contratado por la Jefatura de Gabinete-, Paladino insistió en que sólo era un asesor que firmaba los convenios de retransmisión con los canales.



En declaraciones radiales, el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que "seguramente se ha reunido con Cristina (Grondona), pero no la veo resolviendo estos temas". Además, despegó a Máximo Kirchner del tema y señaló al exsecretario de Legal y Técnica: "Siempre se resolvió con Zannini".



"Reapertura"



La diputada nacional electa por Cambiemos, Graciela Ocaña, anunció por estas horas que pedirá "la reapertura de la causa" por corrupción contra Paladino dado que en su momento fue absuelto por el camarista Eduardo Freiler, quien afronta un jury de destitución por mal desempeño, entre otros cargos.



Confianza



El exjefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, aseguró que tiene "absoluta" confianza en Pablo Paladino, a quien Burzaco acusó de haberle pagado coimas para conseguir los derechos de televisación, al declarar como arrepentido en el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por el FIFA Gate.