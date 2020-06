La sanjuanina Graciana Peñafort, abogada de Cristina Kirchner y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, afirmó este lunes en una entrevista radial que “si no funciona la alternativa de (Omar) Perotti”, el Gobierno irá “por la expropiación” de la cerealera Vicentin.

“No sabemos si la vía Perotti va a funcionar. Lo importante es rescatar la empresa. Hay un montón de pequeños productores preocupados. No hay que convertir Vicentin en un Correo Argentino dos", dijo Peñafort en diálogo con Rock and Pop.

El Gobierno había puesto en pausa la idea de expropiar Vicentin al buscar, a través de un pedido de Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que el juez Fabián Lorenzini vuelva a desplazar al directorio de la firma y designe a los mismos tres interventores que había nombrado el presidente. Pero sin respuesta positiva, Alberto Fernández advirtió el pasado sábado que si el magistrado no acepta la propuesta, se retomará el camino hacia la expropiación.

En ese sentido fue Peñafort: "Si no funciona la alternativa Perotti, vamos por la expropiación. El punto es rescatar la empresa, no empezar una discusión". Y aseguró que el Presidente quizás se apuró al comunicar la expropiación.

“No creo que haya habido un error. Sí hubo un poco de ingenuidad política en ir para adelante con medidas sin tener en cuenta las cosas que pueden pasar. Se buscó salvar la empresa pero hubo una enorme campaña política. Además, hubo unos señores que hicieron negocios que no están dispuestos a pagar las consecuencias de lo que hicieron", aseguró.

La funcionaria, además, criticó a la oposición, al que acusó de “encontrar una manera de reeditar lo de la 125” y dijo que Alberto Fernández "no contaba con la mala fe de los Vicentín" debido a que "ellos mismos habían pedido el rescate" en una reunión con el ministro Matías Kulfas.

Antes, en diálogo con El Destape, Peñafort consideró que el fallo del juez Lorenzini, que restituyó la administración de Vicentin a sus directivos y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Ejecutivo, "no tiene fundamentos y es arbitrario", por lo que sugirió que "el Estado debe apelar y dar la pelea judicial".

"El fallo que anula la intervención de Vicentin no tiene fundamentos, es arbitrario, porque no cita ninguna norma, ya que no existe una norma para hacer lo que hizo el juez", señaló Peñafort, y agregó: "El juez Lorenzini hace de cuenta que es presidente".

La letrada también cuestionó al magistrado, al considerar que el fallo emitido el domingo "ordena desobedecer un decreto al que dice que no puede declarar inconstitucional".

"El juez puede declarar inconstitucional un decreto, pero no puede modificarlo; eso es ilegal", remarcó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, y aseguró: "Lo primero que debería pasar es que el Estado apele la medida del juez Lorenzini; correspondería apelar y dar la pelea judicial".

Finalmente, Peñafort sostuvo que "el concurso de acreedores se creó para que la empresa pueda pagar, pero ni Correo Argentino ni Vicentin quieren pagar" y, en esa línea, recordó que la empresa "no les hizo ninguna propuesta a los acreedores y eso demuestra que no quiere pagar".