Tras tensar la cuerda al máximo, la UCR finalmente tendrá dos bloques en Diputados. El sector referenciado por Martín Lousteau y comandado por el legislador Emiliano Yacobitti en la Cámara Baja presentará una bancada de 12 legisladores que estará comandada por el cordobés Rodrigo de Loredo, quien viene de ganarle las PASO en esa provincia a Mario Negri. Se llamará UCR - Evolución.

El anuncio formal se da este lunes, día en que los legisladores tienen prevista la reunión para ratificar a sus autoridades antes de jura de los nuevos del martes.

"Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas", confirmaron a través de un comunicado.

Se refieren a que Negri lleva cinco mandatos al frente de la bancada en Diputados. El cordobés había impuesto la mayoría numérica: 27 de los 45 diputados que originalmente iban a conformar el bloque lo validaron.

Ante esta situación, y una reunión fallida entre los delegados de ambos sectores, el quiebre se hizo inevitable.

A esta altura de la interna, el otro sector también se siente aliviado. "La convivencia iba a ser inviable", deslizan, aunque siembran sospechas. Ven la mano del presidente de la Cámara, el oficialista Sergio Massa, detrás de la movida y temen que este grupo termine siendo funcional al kirchnerismo en algunas votaciones.

"Esta nueva voz del partido es una garantía de que el mandato expresado en las urnas se va a reflejar en los debates importantes del Parlamento argentino", responde el nuevo bloque.

Estará compuesto, además de por Yacobitti y De Loredo, por Danya Tavela (electa por la Provincia este año); Martín Tetaz, Carla Carrizo, y Dolores Martinez por la Ciudad de Buenos Aires; la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, Victoria Tejeda de Santa Fe, Pablo Cervi de Neuquén, Alejandro Cacace de San Luis, Marcela Antola de Entre Ríos y Martin Berhongaray de La Pampa.

Los mendocinos alineados a Alfredo Cornejo no serán de la partida. Si bien el ex gobernador mendocino acompañó el reclamo de renovación y de desplazar a Negri de la conducción del bloque, no está de acuerdo con la opción de romper. De hecho, estaba intentando poner paños fríos para evitarlo.

Este lunes mantenía un encuentro con los gobernadores radicales que habían acordado reunirse en Buenos Aires por éste y otros temas.

"Es un bloque más grande que el de la Coalición Cívica", destacan, en alusión a Elisa Carrió, quien viene de cargar de lleno, con fuertes acusaciones, contra Yacobitti.

"Nuestra responsabilidad es promover esa renovación, en vez de lamentarnos cuando surgen fenómenos emergentes que capitalizan el descontento social o el vínculo con los jóvenes", sigue el texto y agrega: "Debemos terminar con la distribución de cargos basada en las relaciones personales y las internas partidarias y ser consecuentes con el pensamiento de los ciudadanos".

El bloque permanecerá dentro de Juntos por el Cambio. Serán varios: Emilio Monzó y Margarita Stolbizer también tendrán uno propio, Ricardo López Murphy tendrá su monobloque y el puntano Claudio Poggi también tendrá su sub bloque.

La discusión repercute, a su vez, en el Senado, donde el radicalismo diseña una ecuación que les pueda garantizar la unidad.

La idea es que el formoseño Luis Naidenoff, sostenido por el sector del jujeño Gerardo Morales, siga al frente de la bancada, pero se desprenda de la jefatura del interbloque de Juntos por el Cambio y le deje esa vocería a Alfredo Cornejo.

Sin embargo hay polémica por la vicepresidencia primera de la Cámara, que le corresponde a la UCR. Hoy la ocupa Martín Lousteau, pero el otro sector impulsa a la santafesina Carolina Losada, que viene de ganar en las urnas.