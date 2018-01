Un incentivo. El cronograma de pagos que incluye el aumento arranca este miércoles 10, con los jubilados cuyo DNI terminan en 0 y sigue hasta el martes 23, con los que terminan en 9.

Más de 1,3 millones de jubilados que aportaron durante 30 años o más comenzarán a cobrar desde mañana sus haberes actualizados por el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, de acuerdo a uno de los puntos contenidos en la recientemente aprobada reforma previsional lo que implicará un aumento de hasta 544 pesos.



En San Juan recibirán este beneficio un total de 19.116 jubilados y demandará a la Anses un monto de 9.766.739 millones de pesos.



Quedan excluidos de esta mejora todas aquellas personas que accedieron a su jubilación mediante una moratoria y a los que no les correspondió el beneficio de la Prestación Básica Universal (PBU).



De acuerdo con el calendario de pagos que se inicia este miércoles 10 de enero, junto al pago de los haberes mensuales, la Anses abonará la diferencia que permitirá llegar al 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que es de $9500 desde el 1º de enero, desde los $8.860 de diciembre.



De esta manera, 1.328.707 personas recibirán un incremento promedio de $528, lo que representa una erogación para la Anses de $697.386.039,20. Así, el el ingreso jubilatorio garantizado para quienes aportaron al menos 30 años quedará en $ 7790 (que es el 82% de los $ 9500).



Por otro lado, cada vez que se incremente el SMVM, si el haber mínimo resulta inferior al 82%, se ajustarán los montos para que las jubilaciones de quienes cumplen los requisitos alcancen este porcentaje. Así las cosas, en



julio, se repetirá un panorama similar. El SMVM sube a 10.000 pesos. Al aplicar el 82%, la mínima para los que hicieron sus 30 años de aportes antes de jubilarse pasará a 8.200 pesos.



En marzo, en cambio, se dará una situación particular: este grupo de jubilados de la mínima con 30 años de aportes recibirá el bono compensador de 750 pesos, pero no tendrá aumento por movilidad, ya que estará en el umbral del 82% móvil por la suba de enero.



Es decir, que en marzo cuando se aplique la nueva fórmula para calcular el aumento a los jubilados aprobada en la reforma, muchas de estas personas beneficiadas con el 82% del SMVM no volverán a recibir una mejora, sino que seguirán cobrando el ingreso de $ 7790 mensuales. Sí cobrarán alguna diferencia quienes en diciembre tenían un haber tal que, al sumarse la suba del 5,7% (el resultado que da la fórmula de movilidad para el tercer mes del año), resulte superior a la cifra que cobrarán este mes.



Tras el comunicado confirmando la aplicación de esta modificación, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, destacó que "estamos cumpliendo una de las primeras promesas que anunció el presidente Mauricio Macri durante su campaña: pagar el 82% móvil a los jubilados y pensionados que hayan aportado durante 30 años. Es una medida que les permite recomponer sus haberes".



Esta medida incluye a quienes se hayan jubilado con leyes anteriores a la 24.241; a través de leyes especiales derogadas que se ven alcanzadas por la movilidad general; quienes hayan accedido a un beneficio por invalidez o por una pensión de aportantes regulares fallecidos o provengan de cajas provinciales transferidas a la Nación en la década del 90.



La cantidad de años aportados puede ser menor en el caso de quienes realizaron tareas insalubres (por ejemplo, personal embarcado que se jubilan con 25 años de aportes) o a quienes se les permitía reconocer servicios por declaración jurada (hasta 2006). No contempla a jubilados por moratoria ni de la pensión universal.