Las redes sociales pueden jugar un arma de doble filo. Eso le sucedió a Melina González, una joven de 20 años que subió un video a TikTok y fue despedida de la empresa donde prestaba servicios. La joven era "guarda" del metrotranvía y en el video baila ante la llegada de una dupla. Allí usa la frase "cuando te toca con el chofer piola".

El corto se viralizó rápidamente y llegó a las manos de las autoridades de la STM (Sociedad de Transporte de Mendoza). Y de manera casi inmediata le comunicaron que la desvinculaban de la empresa de seguridad para la que trabajaba y que, de manera tercerizada, tiene a cargo la seguridad en las duplas.

Melina González comenzó a trabajar en el metrotranvía el 1 de junio del 2019, pero prestaba servicios de manera tercerizada. Es monotributista y estaba contratada por la firma "Cooperativa Sistema de Información Generales". La joven ganaba aproximadamente 15 mil pesos y cumplía jornadas de 8 horas de lunes a viernes. Su actividad básicamente era la de Guarda asistente del metrotranvía, es decir, se encargaba de controlar que la gente que subía a la unidad pagara el pasaje.

Según relató a MDZ, el 1 de julio le pidieron de manera telefónica que ya no se presentara a cumplir servicio y desde el 2 de julio quedó desvinculada. Melina sorprendida y angustiada detalló: "Me gustaba el trabajo, era un ambiente muy lindo y me servía para mantener mis estudios", dijo la mujer, que actualmente es estudiante de ingeniería. MDZ consultó a la Secretaría de Transporte, desde donde explicaron escuetamente que se trataba de una mujer vinculada a la cooperativa que presta servicios de seguridad en el metrotranvía.

La noticia del despido de Melina tomó una repercusión impensada y la gente que habitualmente toma el servicio le brindó su apoyo por las diferentes redes.

En el video original también se muestra al chofer que saluda cuando la cámara lo enfoca. La situación laboral de él es pasa por otro carril y aún no se sabe oficialmente si Daniel Vilches, Director interino de la STM, aplicará alguna sanción.

La Sociedad de Transporte es la empresa estatal que reemplazó a la EPTM y tiene a cargo la gestión del Metrotranvía, la línea de troles que queda y los servicios troncales del Mendotrán.