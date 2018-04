Hugo Marino, representante de la empresa venezolana Servicios Electrónicos Acuáticos (SEA), una de las firmas que presentó ante el Gobierno su propuesta para de localizar al ARA San Juan, expresó ayer su convicción de que los buques que participaron del operativo de búsqueda "pasaron cien veces por arriba" del submarino y no llegaron a detectarlo. "No es que las marinas de EEUU, Inglaterra o Chile lo hayan hecho mal: lo que pasó es que no se pusieron los equipos adecuados en el agua. Y estoy seguro de que le pasaron cien veces por arriba", aseguró Marino, en un encuentro en la ciudad de Mar del Plata con familiares de los 44 tripulantes del buque desaparecido. La reunión entre el empresario venezolano y cerca de 40 familiares se realizó en un hotel de la zona de Playa Grande, a 72 horas de que se realice la apertura de sobres.