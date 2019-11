Alberto Gustavo Maldonado, el chofer que manejaba el micro que volcó en la ruta 2, donde murieron dos nenas, declaró este viernes y aseguró que sufrió una falla mecánica por la que se le trabó el volante, lo que le hizo perder el control de la unidad.

Según confirmó Jonatan Robert, el fiscal a cargo del caso, la declaración de Maldonado no coincide con las pericias preliminares que se hicieron a la unidad, que no arrojaron fallas, por lo que pidió una ampliación de los análisis. Además, informó que solicitó al juez de Garantía la detención preventiva del conducto.

"El imputado introduce una hipótesis de una falla mecánica de la unidad, podría ser vinculada al sistema de dirección del rodado. Las pericias que hicimos no marcan ese desperfecto. Por eso solicité una ampliación de esas pericias", afirmó el fiscal tras la declaración de Maldonado.

Sin embargo, Robert reveló que "el acompañante del chofer no relata lo mismo, no mencionó la falla mecánica", y si bien aclaró que "no es que se contradigan", deberán determinar si alguno de los dos mintió.

“Manifestó que el micro se le va hacia la mano izquierda de la calzada, pierde el dominio de la unidad no pudiendo retomarlo hacia la calzada, lo cual provoca el vuelco, y manifestó que él intentó esquivar una alcantarilla que está paralela donde terminó reposado el micro". detalló Robert.

Además, contó que el chofer afirmó que escuchó "una explosión en su declaración, pero alude a un neumático lo que va a ser materia de nuevas evaluaciones mecánicas".

Otro de los puntos de la declaración de Maldonado es que admitió que el día anterior había tenido otro viaje, y que reveló que descansó "unas 6 horas". De todas maneras, el fiscal aclaró que ese punto no forma parte de la causa penal, y que deberá investigarlo el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

La carátula de la causa es "homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones culposas agravadas", aunque el fiscal aclaró que no pudieron terminar de calificar y certificar las lesiones de varias de las víctimas "porque los médicos recomendaron volver a evaluarlos en 15 días".

Por último, Robert confió que Maldonado "estaba muy compungido": "Tuvimos que suspender la indagatoria, estaba muy mal y pidió no menos de cuatro veces disculpas a las familias que están enmarcadas en esta tragedia", resaltó.

El hecho se produjo a las 6.15 de este jueves a la altura del kilómetro 141 de la Ruta 2, cerca de la localidad bonaerense de Lezama. Los alumnos son de la escuela primaria Nº 41 de Benavídez, partido de Tigre, en el norte del GBA, e iban al parque acuático Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú. De acuerdo a fuentes oficiales, en el micro viajaban 52 personas: 44 alumnos, seis docentes y los dos choferes. Las nenas que murieron fueron identificadas como Delfina Del Bianco, de 11 años, y Mía Soledad Morán, de 12.

El vuelco se produjo a las 6.15 de este jueves a la altura del kilómetro 141 de la Ruta 2/ M Nievas

El conductor del ómnibus, Alberto Gustavo Maldonado, de 48 años, quedó detenido, acusado de homicidio culposo agravado, un delito que prevé una pena de entre tres y seis años. Se le realizó el test de alcoholemia al igual que su acompañante, Juan Carlos Guilenone (69), y a ambos les dio resultado negativo. Fuentes de la investigación explicaron que las pericias toxicológicas completas de Maldonado estarán disponibles en aproximadamente una semana.

Esas mismas fuentes precisaron que la huella que el micro dejó en el pasto y en la banquina hacen presumir que ocurrió una maniobra riesgosa, y que eso la conducción imprudente de un vehículo automotor ya es contemplada como agravante. A la vez, la existencia de más de una víctima fatal también agrava la calificación del delito.

El lugar donde se produjo el accidente es la llamada “curva de Altamirano”, que no es peligrosa o muy cerrada. Las condiciones de visibilidad al momento del vuelco eran buenas y también está en buenas condiciones ese tramo de la ruta. Pocas horas después del accidente, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, anticipó que la principal hipótesis es que el micro mordió la banquina, el chofer intentó reacomodarlo y volcó. Eso fue lo primero que dijo Maldonado.

El análisis del tacógrafo del ómnibus determinó que en todo su recorrido nunca superó 100 kilómetros por hora. La causa apunta entonces a una "distracción del conductor", que "podría haberse quedado dormido".