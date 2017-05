"La plata no me alcanza hace diez años, ¿Sabés? La sinvergüenza de (Milagro) Sala no hizo nada por los pobres".

Felicitaciones a esta Mujer que increpó a Moreno en la calle y le cantó las cuarenta.#MiércolesIntratable #HaciendoLoQueHayQueHacer pic.twitter.com/TGqsRAXwB9 — Santi Calise (@santicalise) 17 de mayo de 2017

Así, una mujer increpó en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires a Guillermo Moreno, el ex funcionario kirchnerista que ocupó la Secretaría de Comercio Interior.

Moreno escuchó a la mujer y le dijo que ella no tiene derecho a hablarle así. Pero ella le respondió: "¿Ah, no?, Si te veía por la pantalla cómo amenazabas a los periodistas. Como ciudadana me molesta. Vos nos debés a todos nosotros. ¡Todo el país se robaron, ladrones!", estalló la mujer mientras el ex secretario de Comercio Interior caminaba acompañado por un hombre cerca de la Embajada de Estados Unidos, en el barrio porteño de Palermo.

El video circuló en Twitter: "Miren a quién acaba de filmar Gloria, mi hija, frente a su casa. Moreno iba a la Embajada americana rodeado de guardaespaldas, pero la mujer a pesar de todo le hizo frente. Mi hija, se escondió atrás de su amigo para poder filmar".

Gloria explicó cómo fue la situación: "Esta mañana a las 8, frente a la Embajada, en la plaza ubicada en Kennedy y Avenida Colombia, estaba paseando mis perros cuando veo a Moreno bajar de una 4 x 4 con dos guardaespaldas. Me fui a la esquina para sacarle unas fotos y la gente que estaba en la plaza le empezó a decir de todo. Al ver que era un grupo grande, Moreno les hizo señas a los guardaespaldas para que volvieran al auto y les dijo:"Vamos nos, vamos nos". Cuando se estaba yendo, todos se quedaron callados, menos esta mujer que siguió gritándole al ex secretario".

Según la mujer, Moreno le dijo "Yo también fui pobre", mientras se retiraba de la plaza Kennedy.