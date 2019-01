El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo ayer que, "en este escenario, sería realmente una estafa pretender ir todos juntos en un proyecto electoral si queremos una alternativa distinta", y descartó así sumarse a la convocatoria de unidad que se viene haciendo desde ciertos sectores de la oposición, en especial el peronismo. El precandidato a presidente por Alternativa Federal afirmó que "definitivamente" no hay una posibilidad de armar un frente de unidad entre partidos de la oposición que incluya al kirchnerismo, porque "planteamos un país diferente" al propuesto por el anterior gobierno. "SI bien la Argentina tiene que avanzar en consensos, se debe dar un clima de mucha más libertad, menos hostil a la inversión, en donde podamos sostener una sociedad plenamente democrática, y eso es una diferencia sustantiva que tenemos con ese espacio", dijo Urtubey. El gobernador de Salta habló en radio La Red sobre las elecciones presidenciales de este año, y dijo que quiere "una Argentina diferente a ésta y a la del kirchnerismo", y planteó "cambiar el sistema de gobierno" para ir a "un sistema semiparlamentario".

Urtubey dijo que, de ser presidente, propondría que "todo el sistema, políticos, empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, nos sentemos en una mesa juntos a diseñar un plan a mediano plazo para poder ser creíbles, porque necesitamos inversión para crecer: no habrá inversión donde siempre se cambian las reglas del juego". El funcionario provincial también se manifestó en favor que la creación de una ley de responsabilidad penal juvenil: "Insistimos en que ese es el camino en la Argentina", dijo. "Debemos garantizar un régimen con sanciones, dentro del marco de protección de derechos, para los jóvenes que son menores de edad, pero son plenamente conscientes de sus actos", agregó. También se manifestó sobre la deuda externa y consideró que "la Argentina no puede plantearse la hipótesis de no pagar deuda", al tiempo que consideró, respecto de la legalización del aborto, que "se debe avanzar en la despenalización, aunque yo haría una consulta popular para saber si el pueblo está a favor o en contra".