La foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos causó repudió entre los opositores. Entre las personas afines al Frente de Todos también hubo malestar. Uno de ellos es el periodista Víctor Hugo Morales, quien se mostró enojado por el evento social del que participó Alberto Fernández mientras regía el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“Normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada”, sintetizó hoy en su editorial de su programa “La Mañana” por AM 750, que arrancó con la reproducción de la noticia que está sacudiendo la agenda política nacional.

A través de su comentario de opinión, Morales recordó que los dirigentes opositores son “jugadores muy bravos” y “atrozmente dañinos” por tratar de buscar “la famosa quinta pata al gato”. Y si bien les indilgó ese reproche, no ocultó abiertamente su malestar sobre lo ocurrido en el jefe de Estado.

“Bueno, hubo una quinta y una sexta pata cuando consiguieron esa foto”, reconoció Víctor Hugo. Y continuó: “La oposición en esa época lanzaba marchas anticuarentenas hacia la 9 de Julio y el Obelisco porque supuestamente no pasaba nada con la pandemia. Entonces vemos la doble vara. Pero el problema no es la doble vara de los malos ni de los que normalmente mienten y persiguen, sino que esa doble vara corresponde al Presidente. No es potable esa foto que se conoció ayer”.

Víctor Hugo quiso ensayar una defensa del jefe de Estado, quien ya tiene una denuncia en Comodoro Py: “Esa foto en la que se nota que al Presidente le dijeron ‘pasá a saludar’. Me da la impresión, por el lugar que el ocupa en la foto, como que viene de costado, como que se suma en determinado momento”. Ahora bien, el reconocido locutor de fútbol recordó que “en la foto no se ven barbijos ni cuidados” y por eso “le van a ir encima tanto la oposición y los medios”.

“Normalmente tengo la impresión de que mucho de los errores que las personas importantes cometen tienen que ver con su entorno. Es su entorno lo que más lo complica y aquí lamentablemente hubo un entorno que lo arrastró al Presidente de la República a una situación altamente inconveniente”, argumentó.

El periodista dio cuenta además del estado de desconcierto que se encontraba ayer la Casa Rosada. “Cuando vi la foto le pedí al equipo de producción que investigara si había algo que decir por parte del Gobierno. La parálisis que existía por la noche mostraba que el Gobierno no sabía qué decir y no tenía nada para manifestar”, precisó Víctor Hugo, y concluyó que el escándalo en Olivos “es un problema que se ha comprado el Gobierno ante la opinión publica”.

“Todavía falta que la Casa Rosada dé alguna explicación, alguna disculpa, algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad porque la tiene. El doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. El Presidente no puede pedirle que las personas se cuiden y aceptar que lo lleven a una fotografía donde no se tomaron las medidas de cuidado y aislamiento”, agregó el escritor uruguayo.

Y concluyó: “Es una situación muy desgraciada la que se ha planteado y desde la oposición le va a sacar su jugo. Así como tantas veces denunciamos la mentira, esta vez la mafia mediática consiguió algo bueno, consiguió una prueba sobre la que van a pivotear todo este tiempo”.

La fotografía data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del año pasado -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a 9 comensales mayores -más una niña- alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos y sin barbijos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

La primera imagen del festejo había sido difundida por Eduardo Feinmann en el canal LN+ y, por entonces, voceros del Gobierno aseguraron que se trataba de una imagen retocada digitalmente. Poco después, Guadalupe Vázquez, periodista del mismo medio, publicó otro registro de mayor calidad en donde se puede ver a 12 personas, incluidos Yáñez y el presidente Alberto Fernández, y al perro Dylan.

El decreto 576/2020, vigente en la fecha que se realizó el cumpleaños, prohibía los encuentros sociales en distritos que se encontraban en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires.