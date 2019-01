Nueve son las provincias que ya decidieron desdoblar su comicios locales en relación a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto y las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre, en tanto que Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Misiones y Chaco se analizan alternativas similares.



Hasta ahora, los distritos que resolvieron concurrir a elecciones de forma anticipada a las compulsas que se celebrarán en el orden nacional son Santa Fe, La Pampa, Neuquén, San Juan, Chubut, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Río Negro, donde el gobernador local, Alberto Weretilneck, firmó un decreto en ese sentido y ayer el Tribunal Electoral confirmó que las elecciones a gobernador en esa provincia se realizarán el 7 de abril. Allí, las PASO fueron eliminadas por la Legislatura provincial el 30 de noviembre pasado.



Por su parte, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, aseguró semanas atrás a Télam que en su distrito habrá por lo menos "cuatro elecciones, dos nacionales y dos provinciales", algo que tampoco debería descartarse en La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego.



Hasta ahora, Salta, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no confirmaron la realización de un desdoblamiento, algo que tal vez podría resolverse en Santa Cruz, donde se estima que la mandataria Alicia Kirchner analiza esa posibilidad de la mano de la ley de Lemas.



En la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más importante del país, una comisión bicameral compuesta por ocho diputados e idéntica cifra de senadores comenzó a analizar el desdoblamiento tras realizar una primera reunión en Mar del Plata.



El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, señaló que la decisión que adopte la comisión Bicameral "no va a estar atravesada por la especulación electoral", y rechazó la postura del peronismo y el kirchnerismo porque "se oponen antes de dar el debate".



"La idea es emitir dictamen el 28 de febrero para que la gobernadora (María Eugenia Vidal) pueda tomar una decisión y tener antes de marzo claridad sobre la decisión final", indicó Mosca.



Vidal quiere desdoblar pero a Macri no lo convence la idea.



l titular de la Cámara baja bonaerense repasó los tres ejes que se están debatiendo en este sentido: "Una propuesta del Frente Renovador para desdoblar las elecciones municipales, otro para el desdoblamiento de la elección provincial, y un tercer eje con proyectos de instrumentos de votación alternativos como es el caso de la boleta única de papel o boleta única electrónica".



Por otra parte el diputado nacional José Manuel Cano (UCR) pidió a la Justicia de Tucumán, a través de un amparo, que ordene al Ejecutivo local que se abstenga de convocar a elecciones provinciales en forma anticipada. Solicitó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se dicte una medida cautelar para que en ese distrito se suspendan las elecciones provinciales, municipales y comunales de a 2019, hasta que se reglamente la ley de voto electrónico.



Qué dice el Gobierno



El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Perez, insistió en la idea de Cambiemos de que cuando haya elecciones presidenciales, éstas se hagan en una fecha, y las de gobernador en otra, pero en este caso unificadas, es decir en todas las provincias el mismo día, y no como será en 2019, que habrá muchos desdoblamientos.