Aerolíneas Argentinas llegó a un acuerdo salarial y garantizó que no habrá paro para el Mundial ni el invierno

Tras un conflicto prolongado con los gremios aeronáuticos, Aerolíneas Argentinas cerró un acuerdo paritario con aumentos salariales hasta julio, a fin de evitar interrupciones del servicio por paros durante el Mundial y las vacaciones de invierno . Asimismo, habrá un reconocimiento por los resultados de 2025, que variará según el gremio.

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Desde la línea aérea resaltaron que se pactó por primera vez una tanda de 7 meses en base a la pauta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sumado a ajustes en junio y julio, bimestre clave por la alta demanda. Hasta el momento, se venían cerrando bloques de entre 3 y 4 meses.

Asimismo, habrá un reconocimiento por los resultados de 2025, que variará según el gremio.

En particular, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) obtuvo un bono de vencimiento trianual, fijado en el Convenio Colectivo de Trabajo previo a esta gestión, que ya cobraron otros sectores en sus respectivos vencimientos.

De todos modos, las negociaciones continúan y están sobre la mesa tanto la vigencia del actual convenio colectivo como los tiempos máximos de vuelo y descanso establecidos en el decreto 877/2021. La evolución de la inflación en los próximos meses definirá la discusión en junio.

“La novedad es haber incluido en marzo la cobertura de la operación durante el Mundial y las vacaciones de invierno. Esta época es un punto crítico todos los años y de alta conflictividad”, señalaron desde la aerolínea de bandera.

Por ejemplo, en 2024 y 2025 se implementaron medidas gremiales que generaron incertidumbre en torno al receso invernal, aumentando la tensión en una etapa importante para la consolidación de los resultados anuales de la compañía.

No obstante, destaca la aerolínea, en este proceso de negociación, se lograron transitar sin conflictos todos los fines de semana largos transcurridos en 2026, incluidos los feriados de Carnaval y Semana Santa.

Uno de los puntos de tensiones en el sector aerocomercial el año pasado, además de las condiciones salariales, fue el Decreto 378/2025, que supone cambios en horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico.

La normativa recibió el rechazo de todos los gremios de la actividad: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Mundial 2026 y vacaciones de invierno, sin paro

Ahora, la conducción de Aerolíneas Argentinas busca garantizarle a los pasajeros que no habrá imprevistos en un período en el que se prevé una ocupación plena de los vuelos.

Sucede que se desarrollarán el Mundial de la FIFA, entre el 11 de junio y el 19 de julio, y las vacaciones de invierno, que tendrán lugar entre la primera semana de julio y principios de agosto, dependiendo la provincia.

No obstante, un factor de riesgo es la disputa entre los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

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El sindicato ya dispuso varios cronogramas de paro durante el último año por reclamos salariales, pero luego del anuncio de nuevas medidas de fuerza en febrero pasado, se acordaron aumentos para el período diciembre 2025 a mayo 2026. Las negociaciones posteriores serán cruciales.

Vale mencionar que, tras haber registrado resultados positivos por segundo año consecutivo en 2025, Aerolíneas Argentinas informó recientemente su plan de acción para 2026, en el que se detalla que habrá “un incremento tanto en su operación doméstica como en su operación regional e internacional, en línea con las expectativas generadas por un mercado en crecimiento, encontrándose la compañía en una situación más competitiva”.

Al mismo tiempo, señala que “las acciones de optimización implementadas en todas las redes de la compañía impulsaron una mejora significativa en la rentabilidad general, que se consolidó como el eje central de todas las decisiones operativas y comerciales”.

“Este enfoque permitió alcanzar en 2024 el primer Earning Before Interest and Taxes (ganancias antes de intereses e impuestos) positivo en la historia reciente de la sociedad, resultado que fue superado en 2025 y que proyecta una evolución aún más favorable para 2026. El plan previsto para el ejercicio 2026 propone sostener y consolidar estos resultados inéditos”, agrega.