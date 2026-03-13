    • 13 de marzo de 2026 - 13:49

    ANSES: calendario de pagos de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo 2026

    Todo el detalle de lo que informó la Administración Nacional de la Seguridad Social.

    Pagos de ANSES.

    Pagos de ANSES.

    Foto:

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continua con los pagos en la semana que va del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026, con el pago de los bonos a quienes le corresponden.

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    Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, en la semana que inicia el lunes 16 de marzo cobrarán jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

    Todos los pagos de ANSES

    Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 5: 16 de marzo
    • DNI terminados en 6: 17 de marzo
    • DNI terminados en 7: 18 de marzo
    • DNI terminados en 8: 19 de marzo
    • DNI terminados en 9: 20 de marzo

    Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

    Semana siguiente:

    • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
    • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
    • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
    • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

    Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

    • DNI terminados en 5: 16 de marzo
    • DNI terminados en 6: 17 de marzo
    • DNI terminados en 7: 18 de marzo
    • DNI terminados en 8: 19 de marzo
    • DNI terminados en 9: 20 de marzo

    Asignación por Embarazo

    • DNI terminados en 4: 16 de marzo
    • DNI terminados en 5: 17 de marzo
    • DNI terminados en 6: 18 de marzo
    • DNI terminados en 7: 19 de marzo
    • DNI terminados en 8: 20 de marzo

    Semana siguiente:

    • DNI terminados en 9: 25 de marzo

    Asignación por Prenatal

    • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
    • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
    • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
    • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

    Asignación por Maternidad

    • Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril

    Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

    • Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    • Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril

    Prestación por Desempleo__IP__

    • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

    Semana siguiente:

    • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
    • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
    • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
    • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
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