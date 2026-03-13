ANSES: calendario de pagos de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continua con los pagos en la semana que va del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026, con el pago de los bonos a quienes le corresponden.
Todo el detalle de lo que informó la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continua con los pagos en la semana que va del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026, con el pago de los bonos a quienes le corresponden.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, en la semana que inicia el lunes 16 de marzo cobrarán jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Semana siguiente:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo
Semana siguiente:
Asignación por Prenatal
Asignación por Maternidad
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Prestación por Desempleo__IP__
Semana siguiente: