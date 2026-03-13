ANSES: calendario de pagos de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo 2026

Todo el detalle de lo que informó la Administración Nacional de la Seguridad Social.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continua con los pagos en la semana que va del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026, con el pago de los bonos a quienes le corresponden.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, en la semana que inicia el lunes 16 de marzo cobrarán jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Todos los pagos de ANSES Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo Semana siguiente: