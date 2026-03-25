Aumenta la AUH de ANSES en abril: cuánto se cobra y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en abril. La suba será del 2,9% y se aplica en el marco del esquema de actualización automática por inflación, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
ANSES: cuánto se cobra con el aumento de la AUH en abril
Con esta actualización, el monto total de la AUH pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril. Sin embargo, como es habitual, el organismo no paga el total mes a mes.
ANSES retiene el 20% del beneficio, que se libera una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.
- Monto total: $136.666
- Cobro directo (80%): $109.332 por hijo
- Retención (20%): $27.333
Este monto retenido se acumula y se paga al año siguiente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Tarjeta Alimentar: cuánto se suma en abril
Además de la AUH, muchas familias reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, un refuerzo clave para la compra de alimentos.
Los montos vigentes son:
- Familias con 1 hijo: $52.250
- Familias con 2 hijos: $81.936
- Familias con 3 hijos o más: $108.062
Con estos valores, una familia con un hijo puede superar los $161.000 mensuales sumando ambos beneficios.
Otros beneficios: qué pasa con la AUE y AUH por discapacidad
El aumento del 2,9% también impactará en otras prestaciones:_
- AUH por hijo con discapacidad: sube a $445.003 (valor bruto)
- Asignación por Embarazo (AUE): se equipara al monto de la AUH tradicional
Qué tener en cuenta
- El aumento responde directamente a la inflación mensual
- Se aplica automáticamente, sin necesidad de trámites
- La retención del 20% sigue vigente
Con este ajuste, ANSES continúa aplicando el esquema de movilidad mensual, en un contexto donde los ingresos sociales buscan acompañar la evolución de los precios.