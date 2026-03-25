Aumenta la AUH de ANSES en abril: cuánto se cobra y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) que comenzará a regir en abril. La suba será del 2,9% y se aplica en el marco del esquema de actualización automática por inflación, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC .

ANSES sube en abril: nuevos montos para AUH y qué pasa con Tarjeta Alimentar

ANSES: cronograma de pagos de abril con aumento y bono confirmado

Con esta actualización, el monto total de la AUH pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril. Sin embargo, como es habitual, el organismo no paga el total mes a mes.

ANSES retiene el 20% del beneficio, que se libera una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Este monto retenido se acumula y se paga al año siguiente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Además de la AUH, muchas familias reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, un refuerzo clave para la compra de alimentos.

Los montos vigentes son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062

Con estos valores, una familia con un hijo puede superar los $161.000 mensuales sumando ambos beneficios.

Otros beneficios: qué pasa con la AUE y AUH por discapacidad

El aumento del 2,9% también impactará en otras prestaciones:_

AUH por hijo con discapacidad: sube a $445.003 (valor bruto)

Asignación por Embarazo (AUE): se equipara al monto de la AUH tradicional

Qué tener en cuenta

El aumento responde directamente a la inflación mensual

Se aplica automáticamente, sin necesidad de trámites

La retención del 20% sigue vigente

Con este ajuste, ANSES continúa aplicando el esquema de movilidad mensual, en un contexto donde los ingresos sociales buscan acompañar la evolución de los precios.