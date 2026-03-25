    • 25 de marzo de 2026 - 09:40

    Aumenta la AUH de ANSES en abril: cuánto se cobra y cuándo se cobra

    La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los aumentos que se avecinan.

    La ANSES oficializó el aumento.

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    ANSES: cuánto se cobra con el aumento de la AUH en abril

    Con esta actualización, el monto total de la AUH pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril. Sin embargo, como es habitual, el organismo no paga el total mes a mes.

    ANSES retiene el 20% del beneficio, que se libera una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

    • Monto total: $136.666
    • Cobro directo (80%): $109.332 por hijo
    • Retención (20%): $27.333

    Este monto retenido se acumula y se paga al año siguiente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

    Tarjeta Alimentar: cuánto se suma en abril

    Además de la AUH, muchas familias reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, un refuerzo clave para la compra de alimentos.

    Los montos vigentes son:

    • Familias con 1 hijo: $52.250
    • Familias con 2 hijos: $81.936
    • Familias con 3 hijos o más: $108.062

    Con estos valores, una familia con un hijo puede superar los $161.000 mensuales sumando ambos beneficios.

    Otros beneficios: qué pasa con la AUE y AUH por discapacidad

    El aumento del 2,9% también impactará en otras prestaciones:_

    • AUH por hijo con discapacidad: sube a $445.003 (valor bruto)
    • Asignación por Embarazo (AUE): se equipara al monto de la AUH tradicional

    Qué tener en cuenta

    • El aumento responde directamente a la inflación mensual
    • Se aplica automáticamente, sin necesidad de trámites
    • La retención del 20% sigue vigente

    Con este ajuste, ANSES continúa aplicando el esquema de movilidad mensual, en un contexto donde los ingresos sociales buscan acompañar la evolución de los precios.

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