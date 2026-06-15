Buenos Aires se propone mantener el control sobre los casinos flotantes de Puerto Madero pese al lobby federal

Las autoridades de la capital argentina declararon su disposición a llevar adelante de manera autónoma una nueva licitación para la explotación de los casinos flotantes en el área de Puerto Madero. La declaración se produjo en un contexto de intensificación del lobby por parte de operadores e intermediarios del sector, quienes, según fuentes sectoriales, mantuvieron durante los últimos 30 días conversaciones con el entorno del presidente Javier Milei con el objetivo de trasladar el otorgamiento de licencias de casinos al nivel nacional. En juego están los significativos ingresos fiscales de la Ciudad y el propio principio de distribución de competencias entre la capital y el gobierno federal.

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La correlación de fuerzas en torno a los casinos flotantes recuerda a una partida de múltiples movimientos, en la que cada jugador persigue sus propios objetivos.

Por qué la Ciudad no tiene intención de ceder

Los ingresos provenientes de los casinos ocupan una línea relevante en el presupuesto porteño, y en el marco del rumbo nacional de ajuste fiscal (política de la 'motosierra'), la administración de la Ciudad no está dispuesta a permitir que esos fondos se "diluyan" en el sistema de coparticipación. Una fuente del Gobierno de la Ciudad señaló directamente el contexto electoral: «En un año de elecciones, lo último que Jorge Macri aprobaría es perder esta caja para la Ciudad. Los porteños lo interpretarían como una capitulación que socavaría las chances del PRO de conservar la capital».

El jefe de Gobierno porteño apunta a la reelección, y resignar el control sobre los ingresos del sector del juego representaría un golpe reputacional de consideración. La Ciudad tiene la intención, según las fuentes, de jugar sus fichas con la máxima firmeza.

¿Es posible "reescribir" las reglas con un solo decreto?

En 2016, el gobierno de Cambiemos transfirió mediante decreto presidencial las competencias en materia de juego a la Ciudad de Buenos Aires, sin pasar por el Congreso de la Nación. Precisamente esa maniobra de elusión parlamentaria es utilizada ahora como argumento por quienes propugnan una revisión: dado que el decreto fue emitido sin ratificación legislativa, un nuevo decreto presidencial podría revocarlo.

Sin embargo, el ámbito jurídico dista de ser unánime. Uno de los principales abogados porteños con conocimiento del curso de las negociaciones describió la situación en estos términos: «Un decreto puede formalmente reemplazar a otro, pero en un asunto de millones no es tan sencillo. Sería un escándalo judicial que llegaría hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y vulneraría las autonomías provinciales». A favor de la Ciudad opera, según sus palabras, «una tonelada» de jurisprudencia que avala la autonomía de Buenos Aires.

Cronología de las resoluciones judiciales

La concesión de Casinos de Buenos Aires SA venció formalmente en 2019. Desde entonces, los casinos continuaron operando exclusivamente sobre la base de medidas cautelares. En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó dichas medidas cautelares, declarando infundada y arbitraria la prórroga del contrato que se remontaba a la era del presidente Carlos Menem y había sido modificado durante la gestión de Mauricio Macri. La resolución puso en entredicho la posibilidad misma de que los casinos continuaran funcionando sin una nueva licitación.

Un lobby que choca contra una pared

Los reportes sobre contactos de representantes de los operadores con ambas "alas" políticas del entorno de Milei no han derivado hasta el momento en resultados concretos. Las fuentes lo atribuyen a la postura firme de las autoridades de la Ciudad y del PRO, quienes consideran cualquier intento de transferir la jurisdicción como una amenaza directa a sus perspectivas electorales.

Trabajadores y sindicatos al borde del conflicto laboral

El Gobierno de la Ciudad reconoció el problema de la inestabilidad laboral en los buques-casino. Las condiciones de trabajo incluyen programas de retiros voluntarios y redistribución de funciones, mientras que los cuatro sindicatos —el sindicato del juego, los gastronómicos (UTHGRA), Camioneros y el SOMU (marítimo)— se encuentran en estado de alerta permanente ante posibles acciones de protesta. Los funcionarios porteños ya iniciaron contactos con delegados gremiales con el objetivo de evitar un conflicto abierto en Puerto Madero.

¿Cuándo esperar la nueva licitación?

El procedimiento de licitación está previsto de manera orientativa para 2027, aunque el horizonte del nuevo contrato podría extenderse hasta 2031. Para los operadores actuales, que perdieron la protección judicial tras la resolución de la Corte Suprema de marzo, el período intermedio sigue siendo una zona de profunda incertidumbre.

San Lorenzo, $800 000 y el auge de las apuestas online en el fútbol argentino

En el marco de la situación pendiente en torno al casino "físico", la división digital Casino Buenos Aires Online intensifica su actividad de marketing. El club San Lorenzo presentó oficialmente un contrato de patrocinio con este operador por un valor de $800 000 correspondiente a diez meses (marzo–diciembre). La operación se inscribe en el panorama general del mercado:

Boca Juniors está vinculado a Betsson mediante un contrato vigente hasta 2028 por $7,5 millones anuales.

River Plate pasó de Codere a Betano por aproximadamente $6 millones anuales, con bonos por títulos.

Racing colabora con Betsson por $2 millones anuales.

Independiente suscribió un acuerdo con Sportsbet por $1,2 millones anuales.

Según datos del Observatorio de Adicciones de Buenos Aires, el número de consultas por ludopatía vinculada a las apuestas deportivas creció un 300% entre 2021 y 2025.

La popularidad de los casinos tradicionales se mantiene en la era del entretenimiento virtual

Al mismo tiempo, la popularidad de los propios casinos flotantes de Puerto Madero no disminuye, aunque la mayoría de los argentinos lleva tiempo apostando a través de internet. Para muchos porteños y turistas, los casinos en el agua siguen siendo más bien un atractivo, una atracción urbana a la que se acude por la atmósfera y no únicamente por el juego.

El segmento digital, sin embargo, opera en una escala completamente diferente. Según estimaciones de analistas sectoriales, los mejores casinos en formato online atraen a millones de clientes activos cada mes. Eso supera ampliamente la capacidad de cualquier establecimiento físico. El iGaming ofrece mayor variedad de juegos, la posibilidad de jugar desde casa y promociones y bonos que sencillamente no se encuentran en los casinos tradicionales, incluidos sus equivalentes flotantes.

Precisamente esa brecha en el alcance explica por qué operadores como Casino Buenos Aires Online invierten tan activamente en el área digital mientras pugnan simultáneamente por conservar su presencia física en el dique. Para el presupuesto de la Ciudad, no obstante, ambos canales siguen siendo fuentes de ingresos que Jorge Macri claramente no tiene intención de perder en vísperas de las elecciones.

Lo que viene: licitación, tribunales y expansión digital

La Ciudad insiste en la implementación de un procedimiento de licitación bajo su propia jurisdicción. Los operadores e intermediarios continúan buscando un modelo que permita trasladar el otorgamiento de licencias al nivel federal. Mientras tanto, el segmento de apuestas online refuerza su presencia de marketing en el deporte, compensando la incertidumbre que rodea el futuro de los casinos flotantes.