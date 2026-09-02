Cómo cambió en diez años uno de los negocios digitales de mayor expansión

Hace diez años, apostar desde el celular en la fila del supermercado sonaba a ciencia ficción. Hoy es un hábito tan instalado como pagar el kiosco con QR. Los juegos de casino online Argentina facturaron 1.390 millones de dólares en 2024, y las proyecciones sectoriales, citadas por medios como BAE Negocios y El Economista con base en datos de Statista, hablan de 1.570 millones para el cierre de 2025 y 1.720 millones para 2026. No es una curva de subida y baja: es una escalera, un peldaño arriba cada año, con el celular como motor.

La base de usuarios acompaña ese ritmo. Entre 4,6 y 4,8 millones de argentinos jugaron online de forma habitual durante 2025, según distintas mediciones del sector, mientras que encuestas de la Lotería de la Provincia elevan a 14,6 millones la cifra de quienes apostaron alguna vez, aunque sea de manera esporádica. La brecha entre esos dos números cuenta la historia real del mercado: mucha gente prueba, pero son millones los que se quedan. Para orientarse entre plataformas y condiciones, conviene revisar antes los mejores bonos sin depósito en casinos de Argentina , porque ahí suele estar la diferencia entre una promoción real y letra chica disfrazada de regalo. Portales especializados como LIGA vienen siguiendo de cerca esa curva de adopción, con reseñas actualizadas de cada operador con licencia provincial.

El propio Diario de Cuyo publicó en su momento un repaso de la consultora Atlaslive sobre datos de Statista que ayuda a entender la escala del salto: en 2017 apenas 2,25 millones de argentinos jugaban online. Entre 2019 y 2021, en plena pandemia, la base creció a un ritmo cercano al 10% anual. Para 2024 esa tasa bajó a 8,4%, y las proyecciones de la propia consultora anticipan apenas 3,18% de crecimiento anual para 2028. El mercado no frena, pero sí desacelera, como un auto que sigue subiendo la cuesta aunque cada vez pisa menos el acelerador.

El casino online, no las apuestas deportivas, lidera la preferencia de los usuarios habituales. Según relevamientos citados por BAE Negocios, el 13% de los argentinos se declara jugador habitual de casino, contra apenas 5% que apuesta de manera regular en deportes. La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) agrega otro dato: el 12% de los adultos apostó al menos una vez en el último año, y la mayoría de ese grupo concentra su actividad en tragamonedas, ruleta y mesas en vivo antes que en el fútbol.

El 77% de los argentinos dice conocer algún sitio de apuestas digitales, aunque solo el 36% lo usó alguna vez. Esa distancia entre conocimiento y uso real muestra un mercado que todavía tiene margen para crecer sin necesidad de un boom publicitario adicional.

Regulación y pagos: las reglas del juego

Ningún operador que factura en pesos escapa a la carga tributaria doble. El Decreto 293/2022 de AFIP fijó un impuesto federal del 5% sobre el juego online, al que se suma un gravamen provincial sobre el ingreso bruto del juego (GGR) que va del 10% al 25% según la jurisdicción. Es, en los hechos, dos parrilleros cobrando por el mismo asado: uno se queda con la porción nacional, el otro con la porción provincial, y el operador reparte antes de que el jugador vea un peso de ganancia.

Desde fines de 2025 la exigencia subió un escalón más. La Resolución 446/2025 obliga a incluir mensajes de juego responsable en toda la interfaz, y los operadores integran cada vez más sus sistemas de verificación de identidad con RENAPER para cumplir con los protocolos de "conozca a su cliente". Mercado Pago y otras billeteras digitales resolvieron, de paso, el problema histórico de los depósitos: con un ancho de banda promedio que ya supera los 35 Mbps y usuarios que pasan más de seis horas diarias frente al celular, según mediciones de Global Statshot, cargar saldo dejó de ser una fricción y pasó a ser un gesto automático, como scrollear Instagram.

Qué viene: las proyecciones para los próximos años

Las apuestas deportivas todavía pelean el trono en algunos estudios: un análisis de El Economista, distinto del citado por BAE Negocios, ubica esa vertical en 47,3% de la actividad total del iGaming argentino, contra 41,8% del casino. Las cifras no siempre coinciden entre consultoras, y eso es parte del propio mercado: todavía no hay un organismo único que centralice los datos, cada provincia licencia por su cuenta y cada informe recorta el pastel a su manera.

Lo que ningún reporte discute es la dirección. Con 45 millones de habitantes, una cultura futbolera que exportó a Diego Maradona y Lionel Messi, y un Mundial 2026 en el horizonte que ya empuja las apuestas de pronóstico, el mercado argentino de iGaming dejó de ser una curiosidad regional para convertirse en uno de los más observados de América Latina. La pregunta que queda abierta no es si va a seguir creciendo, sino qué provincia y qué operador se queda con la porción más grande del asado.