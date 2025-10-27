Cómo reflejaron los principales medios del mundo el triunfo de LLA en las elecciones legislativa El contundente triunfo electoral generó una amplia e inmediata cobertura en la prensa internacional, cuyos titulares subrayaron que el mandatario argentino contará con un Congreso más “amigable” para la implementación de su programa de reformas económicas

Javier Milei logró superar con éxito su primer examen electoral desde que asumió la presidencia de Argentina hace casi dos años. Su partido, La Libertad Avanza (LLA), se afirmó como la fuerza más votada en las elecciones legislativas que renovarán parcialmente el Congreso, en medio de un escenario marcado por la crisis económica y la inestabilidad del tipo de cambio.

Esta victoria contundente del oficialismo modifica de manera significativa el mapa político nacional.

Con más del 40% de los votos, el oficialismo se impuso en el ámbito nacional y logró revertir la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde hace poco más de un mes había perdido por más de 14 puntos. Según los datos parciales, La Libertad Avanza superó a Fuerza Patria, el bloque que reúne a la mayor parte de la oposición peronista, que alcanzó algo más del 24% de los sufragios.

A continuación, la reacción de algunos de los principales medios del mundo que cubrieron el triunfo electoral y los distintos enfoques de sus notas.

The Wall Street Journal tituló “Milei gana el mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas”. En su cobertura, el diario estadounidense resaltó que la victoria fortalece la propuesta liberal del mandatario y describe que el respaldo obtenido envía una señal clara al mundo de que su proyecto político continúa vigente.

The New York Times tituló su cobertura: “Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período”. El artículo destacó la victoria de Milei en las legislativas, señalando que el resultado refuerza su posición política y le permite avanzar con su agenda libertaria.

En El Mundo de España titularon: “Los candidatos de Milei hacen una sorprendente elección y ganan con claridad al peronismo”. El artículo aborda el impacto de la victoria en la región latinoamericana y la lectura europea sobre el avance del liberalismo en Argentina.

Bloomberg, con la nota “El partido de Milei gana las elecciones de intermedias en Argentina con una remontada importante”, analizó el efecto del crecimiento del oficialismo frente a las expectativas adversas y la importancia estratégica de recuperar terreno en la provincia de Buenos Aires.

Financial Times publicó “El argentino Javier Milei obtiene una gran victoria en las elecciones legislativas”, focalizando en cómo el triunfo otorga nuevo impulso al paquete de reformas económico-financieras y las reacciones que podría despertar en mercados globales.

CNN publicó un artículo con el siguiente título: “La victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas argentinas se considera una prueba para su mandato libertario y el apoyo de EEUU”, que examina cómo el éxito presidencial repercute en la política latinoamericana y en las relaciones exteriores del país.

Reuters publicó “Las elecciones legislativas argentinas dan una victoria decisiva a la reforma libertaria de Milei”, donde se subraya que el triunfo habilita al mandatario para consolidar su propuesta de libre mercado.

The Washington Post publicó “El argentino Milei se encamina a un Congreso más amigable tras el rescate estadounidense”, señalando que el resultado representa una prueba clave para la administración Milei ante sus socios internacionales, en particular Estados Unidos.