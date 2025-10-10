Cómo sigue la nena herida durante un experimento que salió mal en una feria de ciencias en Pergamino Fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan y permanece en terapia intensiva, conectada a un respirador. Los médicos advirtieron que su vida corre serio riesgo.

La explosión en una feria de ciencias en Pergamino dejó postales de desesperación y angustia. Entre los 17 heridos, la situación más grave es la de una nena de 10 años que pelea por sobrevivir en el Hospital Garrahan.

Según el último parte médico, la menor sufrió quemaduras profundas en el rostro y el impacto de una esquirla metálica que le atravesó el cráneo y se alojó en el cerebro. El cuadro es crítico y los médicos advirtieron que su vida corre serio riesgo.

Traslado de urgencia y cuidados intensivos

La gravedad de las heridas obligó a un traslado inmediato en helicóptero sanitario a la Ciudad de Buenos Aires. La nena permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Garrahan, bajo estrictos cuidados médicos.

Está conectada a un respirador artificial y acompañada por sus padres, que no se alejan de su lado. El equipo médico del hospital de pediatría monitorea la situación minuto a minuto, mientras en Pergamino siguen alertas ante la evolución de la paciente.

Una maestra perdió un ojo

La otra herida grave durante una explosión fue una docente de 45 años: perdió el ojo izquierdo tras ser alcanzada por un objeto cortante expulsado por la detonación.

Además, sufrió quemaduras en una mano y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás, luego de ser inicialmente internada de urgencia en el Hospital San José de Pergamino.