Conmoción por la terrible muerte de Cristian Grabski

Un camionero de 21 años falleció en la madrugada de este lunes al protagonizar un grave siniestro sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 1037 en San Pedro, Misiones . La víctima fue identificada como Cristian Grabski , oriundo de la localidad de Dos de Mayo.

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A la espera de resultados oficiales de autopsia, avanza la investigación por las circunstancias del hecho y buscan a otro conductor posiblemente implicado.

De acuerdo a lo informado por voceros policiales, la alerta llegó cerca de las 5.30, cuando el camión Mercedes Benz 712 que conducía Grabski habría despistado por causas que son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, el joven perdió la vida en el lugar.

Junto a él viajaba Franco Emanuel D. L., también de 21 años y oriundo de Dos de Mayo, quien sufrió lesiones y fue asistido por personal médico. Según el relato que pudo brindar el sobreviviente, instantes antes del despiste un automóvil habría invadido el carril de circulación del camión y provocado una colisión o maniobra que hizo que el conductor perdiera el control del rodado.

De acuerdo con esa versión, el otro vehículo continuó su marcha tras el incidente.

A partir de esos primeros testimonios, los investigadores iniciaron un operativo de búsqueda en la zona y, pocos minutos después, localizaron un Volkswagen Gol Power detenido sobre la banquina, a unos cinco kilómetros del lugar donde ocurrió el siniestro fatal.

En el automóvil se encontraban Sergio B., de 48 años, y Cristian B., de 38, quienes presentaban lesiones y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Además, el vehículo exhibía daños materiales que, según las primeras observaciones realizadas por los peritos, serían compatibles con los descriptos por el sobreviviente del hecho.

Ante esta situación, la Justicia ordenó la realización de las pericias correspondientes sobre ambos rodados para establecer si efectivamente existió participación del automóvil en el siniestro que terminó con la muerte del joven camionero.