Crisis del consumo: la confianza de los argentinos acumula tres meses de caída consecutiva

Los datos provienen del último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella

Afirman que la inflación de enero será mayor al 3% y seguirá alta los primeros meses del año

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El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella bajó un 5,7% en abril y suma tres meses consecutivos en baja. En la comparación respecto al mismo mes del año pasado, el índice muestra una disminución del 10,12%. Desde el punto máximo alcanzado en enero de 2025, el indicador acumula un retroceso total del 16,33%.

El relevamiento se realizó entre el 6 y el 17 de abril de 2026 mediante encuestas telefónicas en diversos centros urbanos del país. "Por regiones, el ICC registró caídas en todas las áreas", indica el reporte técnico.

La disminución más fuerte se dio en el Interior, con una baja del 10,57%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un 6,69% y el Gran Buenos Aires (GBA) con un 1,53%.

En cuanto al nivel de ingresos, "la disminución fue más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos (-12,60%)", mientras que en los hogares de ingresos altos la contracción fue del 1,80%.

Respecto a los subíndices que componen la medición, todos mostraron resultados negativos en el mes. "La caída más marcada se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%)", seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%).__IP__