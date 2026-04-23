    • 23 de abril de 2026 - 13:54

    Crisis del consumo: la confianza de los argentinos acumula tres meses de caída consecutiva

    Los datos provienen del último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella

    Afirman que la inflación de enero será mayor al 3% y seguirá alta los primeros meses del año
    Afirman que la inflación de enero será mayor al 3% y seguirá alta los primeros meses del año

    Foto:

    El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella bajó un 5,7% en abril y suma tres meses consecutivos en baja. En la comparación respecto al mismo mes del año pasado, el índice muestra una disminución del 10,12%. Desde el punto máximo alcanzado en enero de 2025, el indicador acumula un retroceso total del 16,33%.

    Leé además

    El choque de aviones no dejó heridos que lamentar.

    Tensión: choque de aviones generó preocupación pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Luciana Paoletti, directora Ejecutiva, y Santiago Mignone presidente.

    IDEA renovó autoridades para el período 2026/2027

    El relevamiento se realizó entre el 6 y el 17 de abril de 2026 mediante encuestas telefónicas en diversos centros urbanos del país. "Por regiones, el ICC registró caídas en todas las áreas", indica el reporte técnico.

    La disminución más fuerte se dio en el Interior, con una baja del 10,57%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un 6,69% y el Gran Buenos Aires (GBA) con un 1,53%.

    En cuanto al nivel de ingresos, "la disminución fue más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos (-12,60%)", mientras que en los hogares de ingresos altos la contracción fue del 1,80%.

    Respecto a los subíndices que componen la medición, todos mostraron resultados negativos en el mes. "La caída más marcada se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%)", seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%).__IP__

    Finalmente, el informe detalla que tanto las condiciones del presente como las expectativas a futuro sufrieron retrocesos. Las Condiciones Presentes bajaron un 9,03%, mientras que las Expectativas Futuras lo hicieron en un 3,30%.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La CGT hizo una presentación ante la justicia.

    Un fallo judicial revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral: reestableció la vigencia de 82 artículos de la ley

    Becas Progresar

    Becas Progresar 2026: fechas, cronograma y puntos de atención en San Juan

    BYD. Una camioneta generosa en sus formas y súper potente.

    Cuánto cuesta la nueva camioneta BYD Shark: el flamante "tanque" chino que ya se vende en Argentina

    Medicina prepaga.

    El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno dio de baja

    Por Redacción Diario de Cuyo