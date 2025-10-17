Declaró Cristian Graf, el dueño de la casa de Coghlan donde apareció enterrado Diego Fernández Lima Está acusado de encubrir el asesinato de su excompañero de secundaria.

Cristian Graf—el hombre que vivió durante décadas en la casa lindera a la que alquiló Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan—se presentó a declarar en la causa que investiga el encubrimiento del asesinato de su excompañero de secundaria, Diego Fernández Lima. Su defensa pidió el sobreseimiento y el archivo de la causa.

La indagatoria fue ordenada por el juez Alberto Litvack a pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61.

“Fueron tres horas de declaración. Vamos a esperar qué decisión va a tomar el fiscal como así también qué decisión va a tomar el juez”, dijo Érica Niczypor, abogada de Graf, minutos después de la audiencia.

“La declaración fue extensa. Él declaró. La fiscalía le hizo preguntas, contestó. Fue muy preciso”, agregó.

“Le preguntaron si conocía a Cristian Graf, si eran compañeros, si le gustaban las motos, qué relación había entre ellos. Fueron preguntas en base a lo que pidió el fiscal”, detalló. Y agregó: “Con planos y de manera concisa se explicó cómo era la medianera de la casa y dónde se había encontrado la fosa. Se aclaro dónde estaba el plátano, dónde estaba la Santa Rita y se mostró con dibujos cada uno de los detalles de eso”.

“Ni él (Cristian Graf) ni su familia sabían que había restos óseos en ese lugar. No lo sabían”, afirmó.

Graf, de 58 años, está acusado de haber realizado maniobras para encubrir el crimen ocurrido hace casi cuatro décadas.

“Yo sé que (Graf) lo mató, pero quiero saber por qué”, dijo esta mañana a Radio Mitre Irma Lima, la mamá de la víctima. Y resaltó: “Pido Justicia y que lo detengan ya, puede volver a hacer lo mismo”.

MIRA TAMBIÉN Procesaron a la influencer que usó el CUIT de cinco gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego

El pedido de la defensa y la cautelar sobre la casa

En la previa a la audiencia, los abogados defensores de Graf, Erica Lorena Nyczypor y Martín Hernán Díaz, presentaron un escrito para que el juez rechace la medida cautelar solicitada por la familia de Fernández Lima, que busca impedir cualquier modificación en la casa para preservar pruebas clave.

Según los letrados, la familia de la víctima “solamente se interpone con fines económicos y no de saber la realidad de los hechos como supuestamente plantean”.

Sin embargo, el fiscal sostiene que la presencia del cuerpo enterrado en una casa habitada de forma continua “resultaría suficiente para indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”.

La desaparición que marcó a una familia

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, cuando tenía apenas 16 años. Aquella tarde, tras almorzar con su mamá y pedirle dinero para visitar a un amigo, fue visto por última vez en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza. Nunca llegó a la ENET N°36 “Almirante Brown”, donde cursaba la secundaria.

Sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima, denunciaron la desaparición en la Comisaría 39, pero el caso fue archivado como una supuesta “fuga de hogar”.

La familia inició una búsqueda incansable, repartiendo panfletos y acudiendo a los medios. El padre de Diego murió en 1986 sin saber qué había pasado con su hijo, mientras su madre y hermanos siguieron luchando por respuestas.