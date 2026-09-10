Diputados: buscan blindar por ley el sistema de búsqueda de personas y el programa Alerta Sofía

Durante un plenario de la Comisión de Seguridad Interior en Diputados, funcionarios nacionales y legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad de otorgar rango de ley al SIFEBU y al programa Alerta Sofía.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación expusieron este jueves en la Cámara de Diputados ante la Comisión de Seguridad Interior, donde abogaron por otorgar jerarquía de ley tanto al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) como al programa Alerta Sofía. Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, legisladores del oficialismo y de la oposición coincidieron en la necesidad de unificar criterios para lograr un marco normativo federal más eficaz.

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la presidenta de la comisión, Florencia de Sensi (PRO), quien remarcó que "detrás de cada estadística hay familias que buscan personas" y subrayó que el Estado debe contar con la capacidad de actuar de manera rápida y coordinada porque "cada minuto cuenta". En la misma línea, el vicepresidente segundo del cuerpo, José Glinski (Unión por la Patria), destacó que existe un consenso transversal para institucionalizar las herramientas de rastreo y evitar que dependan únicamente de decretos o resoluciones ministeriales.

Radiografía del SIFEBU y el factor crítico de las primeras horas Durante las exposiciones técnicas, la coordinadora del SIFEBU, Paula Sánchez Ayala, brindó detalles sobre el funcionamiento operativo del sistema y advirtió sobre la criticidad temporal en los casos de menores. "Estadísticamente, a nivel internacional, sabemos que cuando un niño desaparece y es asesinado, el homicidio se comete en las primeras tres horas", apuntó, remarcando la importancia de la prevención y la reacción inmediata.

Sánchez Ayala aclaró que el organismo nacional no sustituye a jueces, fiscales ni a las policías jurisdiccionales, sino que interviene mediante la coordinación interjurisdiccional en situaciones que se complejizan. Asimismo, aportó datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) al señalar que existen actualmente 123.013 casos de búsqueda de personas extraviadas cargados por distintas jurisdicciones, con un promedio anual que ronda los 13.300 expedientes, aunque aclaró que la gran mayoría de las ausencias corresponden a decisiones voluntarias y no a hechos delictivos.

Por su parte, sobre el Alerta Sofía el protocolo de emergencia rápida para la desaparición de niños y adolescentes, la funcionaria remarcó que se trata de una "herramienta excepcional de suma importancia" que se activa únicamente ante circunstancias extraordinarias, diferenciándola de los protocolos de búsqueda regulares.