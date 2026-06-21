El camino de la Scaloneta al mundial 2026 no fue tan fácil como parece

La mochila del campeón le pesó a la Scaloneta en las eliminatorias CONMEBOL. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, ser campeones agrega una carga mental extra y el equipo la sintió. Cuando sos campeón del mundo, todos te quieren ganar y más siendo la Selección Argentina.

En plena messimanía, Aerolíneas Argentinas reforzó la ruta a Miami: los nuevos vuelos para el Mundial

Fallo insólito: apuñaló 37 veces a una mujer, pero le dieron la pena mínima porque "pidió sinceras disculpas"

Las expectativas por un nuevo Mundial son el principal foco de atención de los hinchas, pero no se puede respirar fútbol 24/7. El público también aprovecha el entretenimiento digital en plataformas como 1xcasino Argentina durante los descansos entre partidos y los torneos más importantes.

Argentina pasó a ser el rival al que todos quieren vencer. Ya no pasa solamente por sumar puntos, cada rival vio en la Albiceleste la oportunidad de hacer historia, haciendo de cada partido una final de alta intensidad.

Defender los laureles resultó ser una carga psicológica y física mucho más pesada que el camino original hacia la gloria. Mientras el equipo se prepara para mantener la motivación y buscar una nueva victoria en cada partido, los hinchas sí pueden relajarse y aprovechan el tiempo para disfrutar del entretenimiento en 1xcasino app .

El futuro de Lionel Messi fue otra de las cargas que debió afrontar el plantel y fue el debate obligatorio de cada convocatoria. Con 39 años por cumplir y compitiendo en una liga de menor roce, la incertidumbre sobre su nivel físico en un fútbol cada vez más intenso marcó el ritmo del ciclo.

Scaloni debió gestionar la expectativa pública y puertas adentro, asegurando que el futuro de Messi lo decidirá solo él.

Argentina debió comenzar a pensar una transición ya con la partida de Di María luego de la Copa América de 2024 y en un futuro sin su capitán y leyenda. Las eliminatorias fueron el campo de pruebas para lograr esta transición generacional en tiempo real.

Los chicos debieron crecer rápido, tomar la posta y acompañar la aparición de los nuevos talentos como Nico Paz o el “Colo” Barco. Argentina buscó que la influencia del capitán fuera para dejar legado y no una dependencia crítica.

Las victorias escondieron dudas más profundas

Los 38 puntos en la tabla camuflan momentos que preocuparon al cuerpo técnico. Las cuatro derrotas sufridas y los cinco triunfos por la mínima mostraron que el equipo debió trabajar todos los partidos. No fue un desfile triunfal, sino una campaña de resistencia con puntos muy altos, pero también con golpes necesarios.

La derrota ante Uruguay en La Bombonera fue uno de ellos. No solo cortó el histórico invicto de 751 minutos de Emiliano Martínez, sino que expuso vulnerabilidades ante planteos físicos que Argentina no estaba preparada para afrontar.

Scaloni admitió que fue una derrota justa, donde no encontraron el camino frente a un equipo muy físico y que fue un partido en el que nunca estuvieron cómodos. Además, el DT agregó que fue una buena prueba para este ciclo de cara al futuro.

El verdadero logro no fue clasificar

Clasificar se daba por hecho para el campeón vigente, pero el desafío real de esta transición fue mantener el alto rendimiento después de haber conseguido el objetivo más deseado y mientras se comenzaba a trabajar un recambio generacional bajo máxima presión y contra reloj.

Argentina se preparó para una era pos-Messi manteniendo su competitividad y su identidad. Lograr esta transición en pleno vuelo, manejando las incertidumbres, es el mérito más grande de Scaloni. El proceso fue más importante que el resultado estadístico de la clasificación.

Conclusión

Con la etiqueta de campeón viene una expectativa abrumadora para la Scaloneta durante esta nueva Copa del Mundo. Argentina llega al Mundial habiendo superado crisis internas y dudas futbolísticas profundas.

El mayor desafío está en demostrar que el hambre de gloria sigue intacto para defender un logro que solo dos naciones en la historia consiguieron… el ansiado bicampeonato.

Para vos, ¿cuál fue el mayor desafío en la clasificación de Argentina: soportar la presión de ser campeones del mundo o prepararse para el día en que Messi ya no esté?