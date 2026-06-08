    • 8 de junio de 2026 - 10:27

    El CONICET inicia una nueva expedición submarina para explorar la biodiversidad del océano

    La misión científica se desarrollará a unos 600 kilómetros de la costa chubutense y buscará estudiar ecosistemas poco conocidos del océano profundo.

    Estrella de mar. Foto:&nbsp;ROV SuBastian/ Schmidt Ocean Institute

    Estrella de mar. Foto: ROV SuBastian/ Schmidt Ocean Institute

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un equipo de científicos del CONICET y de distintas instituciones nacionales e internacionales pondrá en marcha una nueva expedición submarina en aguas del Mar Argentino para investigar la biodiversidad de una de las regiones menos exploradas del Atlántico Sur. La campaña se desarrollará a unos 600 kilómetros de la costa de Chubut y utilizará tecnología de última generación para observar ecosistemas que permanecen prácticamente desconocidos.

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    La misión se realizará a bordo del buque de investigación RV Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute, una de las embarcaciones científicas más avanzadas del mundo. Además, contará con el apoyo del robot submarino ROV SuBastian, capaz de descender a miles de metros de profundidad para capturar imágenes en alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno marino.

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    Los investigadores buscarán documentar especies marinas, estudiar hábitats profundos y analizar el funcionamiento de ecosistemas que cumplen un papel clave en la biodiversidad oceánica. La campaña forma parte de una serie de exploraciones que en los últimos años permitieron descubrir decenas de especies nuevas para la ciencia en el Mar Argentino.

    La expectativa es alta debido a los resultados obtenidos en expediciones anteriores. En 2025, una misión liderada por científicos argentinos en el cañón submarino de Mar del Plata identificó alrededor de 40 especies desconocidas hasta entonces y reveló una diversidad marina mucho mayor a la esperada.

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    Otro de los aspectos destacados de la nueva campaña es que las inmersiones podrán seguirse en tiempo real a través de transmisiones en vivo por internet, una modalidad que despertó un enorme interés del público durante las exploraciones previas y acercó el trabajo científico a millones de personas.

    Los datos y muestras obtenidos durante la expedición servirán para ampliar el conocimiento sobre el océano profundo argentino y aportar información clave para futuras estrategias de conservación de la biodiversidad marina.

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