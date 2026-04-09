El Mobi dejará de ser el "chico" de Fiat para transformarse en una SUV: cómo es el cambio del auto más barato que tiene la marca

El Fiat Mobi, el modelo más accesible de la marca, se encamina hacia una transformación profunda y todo indica que dejará atrás su clásico formato de citycar para adoptar una silueta de SUV.

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El futuro del Fiat Mobi ya empieza a tomar forma, según trascendió en algunos medios brasileños, con algunas proyecciones que circularon en los últimos días. La idea de Fiat sería sostener a su modelo más accesible dentro del portfolio, aunque con un cambio importante de concepto de cara a 2028

Según la información filtrada, el proyecto interno que dará vida al sucesor del Fiat Mobi es conocido como F1X . Ese desarrollo no estaría pensado solamente para Brasil o la región, sino que también apuntaría a convertirse en un producto global, con posibilidades de adaptación para distintos mercados, incluso Europa. Esa definición ya marca un cambio de escala para un auto que hasta ahora siempre estuvo muy asociado al Mercosur.

Las publicaciones coinciden en que la nueva generación del Fiat Mobi recién estaría lista hacia 2028 , después de la renovación del Argo. Es decir, no se trata de un restyling menor, sino de un proyecto más ambicioso que buscaría redefinir el lugar del modelo dentro de la gama de Fiat.

El gran giro del próximo Fiat Mobi pasaría por su diseño. Los anticipos indican que dejaría de ser un hatchback puro para pasar a una fórmula intermedia entre mini SUV y un vehículo urbano de líneas cuadradas. La referencia que aparece en algunos informes es la del Hyundai Casper , un modelo pequeño pero con imagen de crossover, algo que permitiría ofrecer una estética más atractiva sin irse a un segmento superior.

La futura generación estaría desarrollada sobre la plataforma modular CMP, la misma arquitectura que utilizan modelos como los Citroën C3, Basalt y Aircross, además de los Peugeot 208 y 2008 producidos en la región. Ese dato es clave porque le abre la puerta a un producto mucho más moderno en materia de motorizaciones.

De hecho, el nuevo Fiat Mobi tendría una propuesta multienergética, para poder ofrecer diferentes opciones según el mercado, con configuraciones nafteras y otras adaptadas a distintas exigencias internacionales. Para Fiat, esa flexibilidad sería importante si realmente quiere convertir al modelo en un producto global y no solo regional.

Hoy, el Fiat Mobi ofrece una receta mucho más simple: en Brasil utiliza un motor 1.0 de tres cilindros, mientras que en Argentina se comercializa con un 1.0 de cuatro cilindros y 70 CV, asociado a una caja manual de cinco marchas. Justamente por eso, el salto que se proyecta para 2028 aparece como uno de los cambios más fuertes en la historia del modelo.

El Fiat Mobi compite en una franja donde cada vez cuesta más sostener autos chicos, simples y baratos, sobre todo cuando el público empieza a inclinarse por vehículos con estilo de SUV, a pesar de sus dimensiones reducidas.

Por ahora no hay fotos oficiales del modelo definitivo, pero sí aproximaciones a partir del diseño que, se sabe, regirá a los próximos modelos de la marca italiana y que se basa en el Grande Panda.