El negocio detrás de las camisetas del fútbol sudamericano

Los 16 clubes que compitieron en la Primera División de Chile en 2026 arrancaron el campeonato con patrocinio de casas de apuestas en la indumentaria. No una mayoría amplia: todos. En doce de esos dieciséis, además, la marca de apuestas ocupa el lugar de sponsor principal, el espacio central del frente de la camiseta que históricamente reservaron los bancos, las cerveceras y las empresas de telecomunicaciones.

Es el nivel de concentración más alto de la región en una sola categoría de anunciante, y sirve para entender cómo se financia hoy un club sudamericano de tamaño medio.

El reparto de 2026 muestra hasta qué punto una sola marca puede reconfigurar una liga. Apuestas Royal llegó al torneo vinculada a once equipos, como patrocinador principal de Audax, Deportes Concepción, Limache, Huachipato, Ñublense, Universidad de Concepción, Cobresal y Unión La Calera, y como secundario en Deportes La Serena, Everton y Palestino. Los clubes de mayor convocatoria negociaron por separado: JugaBet con Colo Colo y Universidad de Chile, 1xBet con Universidad Católica, BC Game con O'Higgins, Pin Up con Coquimbo Unido.

Ese mapa explica por qué la prensa chilena dedica espacio a comparar operadores con el mismo detalle con que se analiza un pase de jugador. Las guías que ordenan las casas de apuestas online de Chile contrastan justamente lo que un contrato de camiseta no dice: qué mercados cubre cada operador, cómo gestiona los retiros y bajo qué licencia extranjera funciona, en un país donde el juego en línea todavía no tiene licencia local y donde toda referencia al sector convive con recordatorios de juego responsable. Para un club, esa reputación pública del sponsor es un activo o un pasivo, según el año.

Conviene aclarar una asimetría: la fortaleza económica de estos contratos no se corresponde con el tamaño de la liga chilena en términos de audiencia internacional. Se corresponde con la competencia entre operadores por un mercado sin licencias adjudicadas, donde la visibilidad deportiva es la vía más rápida de construir marca.

Qué cambió a nivel de liga

El plano institucional siguió un camino distinto al de los clubes. En enero de 2023 la ANFP confirmó a una casa de apuestas como auspiciante principal del Campeonato Nacional, en pleno debate legislativo sobre la publicidad del sector. La polémica derivó en la disolución del acuerdo ese mismo año, con la pérdida de un contrato plurianual que proyectaba alcanzar los ocho millones de dólares en su tercera temporada. Varios clubes retiraron los logos de sus camisetas en ese período.

En diciembre de 2025 la asociación cerró el ciclo con un auspiciante de otro rubro: Mercado Libre pasó a nombrar el torneo para las temporadas 2026 y 2027. El resultado es una liga con nombre de plataforma de comercio electrónico y clubes vestidos, uno por uno, con marcas de apuestas. La regulación operó sobre el contenedor, no sobre el contenido.

El espejo argentino

El fútbol argentino llegó a un punto parecido por acumulación y no por saturación. Las casas de apuestas crecieron en el frente de las camisetas de la Liga Profesional, pero conviven con bancos, servicios financieros y alianzas regionales, y hay clubes que directamente no exhiben sponsor principal.

La diferencia de fondo es regulatoria. Argentina tiene veinticuatro jurisdicciones de juego con marcos propios, lo que obliga a los operadores a construir presencia provincia por provincia y limita el valor de un acuerdo nacional. Chile, sin licencias locales, no tiene esa fragmentación: la camiseta es el canal nacional más directo que existe.

Cuál de los dos modelos protege mejor a los clubes es discutible. Lo que ya no lo es: el frente de la camiseta dejó de ser un espacio publicitario y pasó a ser una línea estructural del presupuesto.