El Riesgo País perforó los 600 puntos, el más bajo del año Sigue la baja del indicador, que es clave para el plan económico.

El Riesgo País cayó a 596 puntos, el valor más bajo desde enero de este año. El descenso es consecuencia de la continua valorización de los bonos argentinos, desde el triunfo de Javier Milei.

Además, influye la decisión del gobierno de anunciar un plan de recompra de bonos. Por otro lado, también contribuyó la inminente comunicación del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

En el inicio de la rueda de este lunes los títulos públicos avanzan hasta 1,4% (AL35 y GD35), continuando con el rally alcista que se inició el lunes 27 de octubre.

Por ese motivo, el indicador que elabora JP Morgan, cede al valor más bajo desde el 14 de enero de este año (en ese momento llegó a ubicarse en 579 puntos).

Durante su visita a Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el gobierno avanzará en un plan de recompra de bonos soberanos, lo cual fue bien recibido por los inversores.

También acompañan las acciones, dado que el MERVAL de la Bolsa de Comercio avanza 2,8%, nuevamente por el impulso de los bancos.

La situación es diferente en el arranque de los ADRs que cotizan en Wall Street, donde predominan los descensos, al menos en este tramo inicial de las operaciones.