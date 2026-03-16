    • 16 de marzo de 2026 - 09:21

    Empezó el paro docente universitario: dura dos semanas

    La medida se siente en San Juan en la UNSJ.

    Empezó el paro docente universitario: dura dos semanas

    Empezó el paro docente universitario: dura dos semanas

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    Este lunes comenzó el paro nacional universitario, impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias (Conadu Histórica y Conadu), quienes convocaron el cese de tareas en dos tramos: el primero, desde el 16 al 21 de marzo, y el segundo, desde el 23 al 30. En la provincia, la medida tiene impacto en las facultades y los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

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    Por su parte, los docentes de la UBA votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen “el 55,4% de aumento salarial” dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.

    Esta medida tiene alcance nacional y afecta a la mayoría de las instituciones universitarias públicas del país; entre otras casas de altos estudios, confirmaron su adhesión la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

    Según supo Noticias Argentinas, la UTN informó también que no sólo sus 30 facultades regionales se suman a la huelga, sino también que lo hará el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, que pertenece a la universidad. En cuanto al UNCAUS, los docentes confirmaron que se suman al paro nacional, pero por 24 horas.

    El mayor motivo de esta medida es el reclamo por la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación, al mismo tiempo que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional el año pasado, y que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.

    Asimismo, los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% "por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004".

    Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), declaró que, desde noviembre de 2023, “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y explicó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

    "En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó Carboni.

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