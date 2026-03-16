Empezó el paro docente universitario: dura dos semanas

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Este lunes comenzó el paro nacional universitario, impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias (Conadu Histórica y Conadu), quienes convocaron el cese de tareas en dos tramos: el primero, desde el 16 al 21 de marzo, y el segundo, desde el 23 al 30. En la provincia, la medida tiene impacto en las facultades y los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Por su parte, los docentes de la UBA votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen “el 55,4% de aumento salarial” dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.

Esta medida tiene alcance nacional y afecta a la mayoría de las instituciones universitarias públicas del país; entre otras casas de altos estudios, confirmaron su adhesión la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

Según supo Noticias Argentinas, la UTN informó también que no sólo sus 30 facultades regionales se suman a la huelga, sino también que lo hará el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, que pertenece a la universidad. En cuanto al UNCAUS, los docentes confirmaron que se suman al paro nacional, pero por 24 horas.

El mayor motivo de esta medida es el reclamo por la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación, al mismo tiempo que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional el año pasado, y que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.