Piden declarar la emergencia económica y social por las inundaciones en Tucumán

Las fuertes tormentas que azotaron a la provincia de Tucumán durante los últimos días provocaron inundaciones , evacuaciones y daños en distintas localidades. Frente a esta situación, legisladores provinciales presentaron un proyecto para declarar la emergencia económica y social por ley.

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La iniciativa busca permitir que el gobierno provincial pueda implementar medidas extraordinarias para asistir a las miles de personas afectadas por el temporal.

Las lluvias intensas dejaron barrios anegados, rutas cortadas y comunidades aisladas, especialmente en el sur de la provincia.

Una de las localidades más afectadas fue La Madrid, donde el desborde del Río Marapa provocó que el agua llegara cerca de los techos de las viviendas , obligando a evacuar a numerosos vecinos.

En total, unas 15.000 personas debieron abandonar sus hogares , mientras que solo en La Madrid hay alrededor de 4.500 residentes desplazados por la emergencia.

Además, debido al mal estado de calles y rutas, las clases fueron suspendidas en toda la provincia durante esta semana.

El proyecto para declarar la emergencia

El proyecto fue presentado por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse y propone declarar la emergencia económica y social por 180 días, con posibilidad de extenderla por el mismo período.

La iniciativa cuenta también con el apoyo de los legisladores Maia Martínez, Roberto Moreno, Roque Argañaraz, además de los opositores José Cano y Walter Berarducci.

El objetivo es otorgar facultades al gobernador Osvaldo Jaldo para implementar medidas urgentes destinadas a asistir a las familias afectadas y recuperar la actividad económica y productiva.

Entre las herramientas previstas se incluyen subsidios, ayudas económicas directas y programas especiales de asistencia para los damnificados.

Preocupación por nuevas tormentas

La situación podría complicarse aún más. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que existe cerca de un 80% de probabilidad de nuevas tormentas en las próximas horas.

Las precipitaciones podrían sumarse a los 170 milímetros de lluvia que ya se registraron en los últimos días, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades afectadas.