Myriam Bregman encabeza el ranking de imagen positiva, varios puestos por encima de Javier Milei

La diputada nacional Myriam Bregman aparece como la dirigente política con mejor imagen positiva, con un 47%, en una encuesta conocida hoy que, coincidentemente con otros muestreos, señala una nueva baja de l presidente Javier Milei, que con un 36% queda en quinto lugar.

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El trabajo de campo, que evaluó a 15 dirigentes nacionales, fue realizado por la consultora brasileña Atlas Intel, que cobró notoriedad en las elecciones de 2023 al ser la primera en pronosticar la victoria de Javier Milei, tanto en las PASO de agosto de ese año como en el balotaje de noviembre con Sergio Massa.

La encuesta se realizó entre el 24 y el 28 de abril entre 4.844 consultados, a través de un sistema denominado d e “reclutamiento digital aleatorio” y con un nivel de error de entre 1% y -1%.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, Bregman aparece en este sondeo con una imagen positiva de 47% , y es la única de los dirigentes medidos que tiene un diferencial positivo, ya que su imagen negativa es del -46%, con un saldo favorable del 1%.

En segundo lugar, aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof con 46% de imagen positiva, superando al igual que en otras recientes encuestas a la ex presidenta Cristina Kirchner, que quedo tercera con un 41%. Ambos tienen diferencial negativo: el primero de -49% y la ex mandataria del -53%.

Al igual que en otros muestreos, dentro del espacio de La Libertad Avanza (LLA) la senadora Patricia Bullrich vuelve a superar a Milei, en este caso por solo un punto, con 37% de positiva y -60% de negativa.

Milei, cuya imagen encabezaba las encuestas hasta fines de 2025, logra según este trabajo 36% de positiva y -62% de negativa con lo que queda en el quinto lugar.

Entre el puesto seis y el 10 se ubican el titular de Diputados, Martín Menem (29% de positiva y -66 de negativa); el ex candidato presidencial Sergio Massa (28 y -60); el ex presidente Mauricio Macri (26 y -66); el asesor presidencial Santiago Caputo (24 y -66); y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri (23 y -63).

En los últimos lugares aparecen la vicepresidenta Victoria Villarruel (18 y -67); la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (16 y -75), el diputado cordobés Juan Schiaretti (13 y -59); el legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta (12 y -72) y el expresidente Alberto Fernández (último con 10 y -81).

El sondeo también preguntó a los encuestados su opinión sobre la marcha del Gobierno, lo que obtuvo como calificaciones un -59,3% que eligió la respuesta “Malo/Muy malo”, mientras un 30,6% dijo “Excelente/Bueno” y un 10,1% votó por la opción “Regular”.__IP__

Además, se consultó la opinión de la ciudadanía sobre el desempeño de Javier Milei como presidente, con un 63% de los encuestados que lo desaprobó, y un 35,5% que lo desaprobó.