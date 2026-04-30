    • 30 de abril de 2026 - 12:55

    Juicio por la muerte de Maradona: Verónica Ojeda estalló en llanto e insultó a Leopoldo Luque

    La expareja del Diez protagonizó una escena de tensión y dramatismo durante la audiencia del juicio por la muerte de Maradona. “Era una secta”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La escena fue desgarradora. Mientras los peritos pasaban mensajes de voz entre Carlos Díaz y Agustina Cosachov, Ojeda no pudo contener el llanto y la bronca. “¡Estos asesinos hijos de puta!”, gritó, visiblemente quebrada, mientras miraba fijo a Díaz, que intentó taparse la cara para evitar el cruce.

    Todo comenzó cuando se escucharon fragmentos de conversaciones entre los médicos. En uno de los audios, Díaz decía: “¿Quién es Verónica Ojeda? Que se tranquilice, ya fue”. Al escuchar esto, Ojeda se dio vuelta, lo fulminó con la mirada y rompió en llanto.

    En otro mensaje, Cosachov intentó justificar la situación de Maradona: “Yo como terapeuta, y vos como psiquiatra, podemos llamar a Abril que son los profesionales. Es un tipo que está posquirúrgico, salió de una operación de cerebro, está con consumo cero de alcohol y tiene ordenada la medicación. No es magia. Si él está un día depre, no hay apuro, ni está en riesgo”.

    También se escuchó un audio de Leopoldo Luque: “Estemos tranquilos, si no está chupando y está tomando la medicación. Ya se va a levantar”.

    “Era una secta, gente podrida”: el desgarrador testimonio de Ojeda

    Entre lágrimas, Ojeda se defendió: “Yo solamente quería llevarlo a la clínica Abril y quería que esté bien. Tenía a mi hijo de 7 años en ese momento y hacía lo que tenía a mi alcance. Me hace mal escuchar esto, yo nunca los traté mal, siempre hablé bien con ellos y traté de ayudarlos a ellos”.

    La ex de Maradona no se guardó nada y apuntó contra los médicos: “No nos merecemos esto, todas las cosas que nos hace, estos asesinos hijos de puta”, gritó completamente quebrada.

    “Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia, a las hijas le decían una cosa y a mí otra, para que no estemos unidos. Quería que estemos peleados. Para que no hablemos entre nosotras, que no tengamos comunicación. Era una secta, gente podrida que le querían sacar cosas a Diego”, acusó.

    En medio de la tensión, Ojeda se dirigió directamente al máximo responsable médico de Maradona: “Luque, Diego te quería, hasta te regaló una moto”, le recriminó.

    “No entiendo por qué hicieron eso, por qué nos manipularon de esa manera. Quiero justicia por eso”, pidió mientras Gianninna Maradona, una de las hijas del matrimonio con Claudia Villafañe, lloraba de dolor por lo sucedido.

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