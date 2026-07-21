    • 21 de julio de 2026 - 08:25

    Javier Lanari fue designado como nuevo director del Banco Nación

    El Gobierno nacional oficializó el nombramiento del exsecretario de Prensa en el directorio del Banco Nación. Reemplazará a Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia.

    Javier Lanari.

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    El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 618/2026 y se produce tras la renuncia de Gonzalo Pascual al cargo que ocupaba en la entidad bancaria.

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    La normativa establece la aceptación de la renuncia de Gonzalo Pascual y, en el mismo acto, designa a Lanari para integrar el directorio del Banco Nación, donde completará el mandato correspondiente.

    Lanari se desempeñó hasta hace pocas semanas como secretario de Prensa del Gobierno y fue uno de los colaboradores más cercanos del vocero presidencial, Manuel Adorni. Su salida de esa función había alimentado versiones sobre un posible nuevo destino dentro de la administración nacional, algo que finalmente quedó confirmado con su desembarco en la principal entidad bancaria pública del país.

    La incorporación de Lanari forma parte de una nueva modificación en la estructura del Gobierno impulsada por el presidente Javier Milei. Con este nombramiento, el Ejecutivo cubre la vacante generada tras la salida de Pascual y completa nuevamente el directorio del Banco Nación.

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