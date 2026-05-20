    • 20 de mayo de 2026 - 12:41

    La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la vigilancia marítima

    La iniciativa impulsada por ambos países prevé la transferencia de equipamiento, entrenamiento y plataformas de patrullaje.

    La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la vigilancia marítima.

    La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la vigilancia marítima.

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    La Armada Argentina y el gobierno de Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación para reforzar las tareas de vigilancia marítima en el Atlántico Sur, en el marco de una estrategia conjunta orientada al control de los espacios marítimos y la lucha contra la pesca ilegal.

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    El convenio contempla el envío de dos aeronaves de patrullaje marítimo estadounidenses, además de transferencia de equipamiento, capacitación técnica y cooperación operativa entre ambas fuerzas navales. Según trascendió, el objetivo es fortalecer las capacidades de monitoreo y control sobre la Zona Económica Exclusiva argentina.

    La iniciativa se da en un contexto de creciente preocupación por la presencia de flotas pesqueras extranjeras en cercanías del mar argentino, especialmente embarcaciones vinculadas a China que operan al límite de la milla 200.

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    La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la vigilancia marítima

    Fuentes oficiales señalaron que el acuerdo también incluye instancias de entrenamiento para personal argentino y el intercambio de información estratégica vinculada a operaciones de vigilancia marítima y control naval.

    La cooperación forma parte de una agenda más amplia impulsada por el gobierno nacional para reequipar y modernizar las Fuerzas Armadas. En las últimas semanas, el Ejecutivo avanzó además en programas de incorporación de nuevas aeronaves y recursos tecnológicos destinados a mejorar las capacidades de defensa y control territorial.

    Desde el ámbito militar consideran que el fortalecimiento de la vigilancia marítima resulta clave tanto para la protección de recursos naturales como para combatir actividades ilegales vinculadas a la pesca, el narcotráfico y posibles tareas de inteligencia en aguas del Atlántico Sur.

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