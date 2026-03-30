La Fiesta Nacional del Chocolate repartirá 12.000 huevos de Pascua: cuándo y dónde será

Bariloche se prepara para vivir una vez más uno de los momentos más importantes de su calendario turístico con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate durante Semana Santa . Del 2 al 5 de abril, la ciudad volverá a convertirse en un gran escenario temático con propuestas para toda la familia, donde el chocolate será el gran protagonista.

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Durante esos días, el centro se transformará con un paseo de 600 metros intervenido con conejos gigantes, huevos de gran tamaño, estaciones interactivas, degustaciones y espectáculos. La propuesta no solo busca atraer visitantes, sino también poner en valor el rol del chocolate como parte de la identidad productiva y cultural de Bariloche.

Más que un evento estacional, la fiesta se consolida como una vidriera del entramado local. La industria chocolatera, uno de los pilares económicos de la ciudad , se exhibe como un motor clave capaz de convocar turismo más allá del invierno y de representar una tradición que atraviesa generaciones.

En ese sentido, el director del evento, Lucio Bellora, destacó: “La Fiesta del Chocolate no es solo un evento turístico ; es el momento donde nuestra identidad productiva se encuentra con la comunidad. En Bariloche, el chocolate es manos amigas, es familia y es el motor que transforma nuestra materia prima en una experiencia que recorre el mundo”.

La edición 2026 se desarrollará desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. El epicentro estará en el Centro Cívico y la calle Mitre, donde se montará el tradicional paseo temático pensado para el recorrido familiar.

Este espacio convertirá a una de las principales arterias comerciales en un circuito peatonal con actividades como catas a ciegas, juegos interactivos y propuestas recreativas, diseñadas para disfrutarse durante varias horas.

Además, el Teatro La Baita será otro de los puntos destacados, con conciertos gratuitos de la Filarmónica de Río Negro en el marco del Festival Musical del Chocolate.

La barra de chocolate más larga y shows de gran escala

Uno de los momentos más esperados será nuevamente la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo, prevista para el viernes 3 de abril sobre la calle Mitre. La pieza alcanzará los 222 metros y requerirá más de dos toneladas de chocolate.

Además, durante toda la fiesta se realizará el reparto de 12.000 huevos de chocolate entre el público, uno de los momentos más esperados por quienes visitan la ciudad en Semana Santa.

A esto se sumarán propuestas de gran despliegue técnico, como los espectáculos aéreos Supernova y Tornado, que combinarán danza, luces y música con una puesta en escena de gran escala.

También habrá un show de mapping en el Centro Cívico, donde las fachadas se transformarán en pantallas para contar historias vinculadas al universo del chocolate. Durante toda la fiesta, además, se repartirán miles de huevos de Pascua entre los asistentes.

Desde el área de Turismo destacaron que este evento cumple un rol clave para romper la estacionalidad, posicionando a Bariloche como un destino atractivo también fuera de la temporada invernal y generando un impacto directo en la actividad económica local.

Actividades destacadas en la Fiesta Nacional del Chocolate

El jueves 2 y el viernes 3 concentrarán buena parte de la programación, con el Paseo del Chocolate funcionando por la tarde, espacios temáticos para fotos, shows nocturnos y espectáculos musicales. El viernes, además, será el turno de la esperada barra gigante y de los shows aéreos, junto con presentaciones musicales y proyecciones en el Centro Cívico.

Jueves 2

De 16 a 20: Paseo del Chocolate. Juegos chocolatosos y actividades en calle Mitre

De 16 a 20: La casa del conejo. Espacio para fotos en el Centro Cívico

De 20.30 a 22.30: show mapping Los conejos de pascua vuelven a vivir una aventura llena de sorpresas en el Centro Cívico

Viernes 3