    • 3 de junio de 2026 - 21:24

    La industria automotriz sigue sin repuntar: cayeron la producción y las exportaciones de vehículos

    Aunque mayo dejó el segundo mejor registro de fabricación del año, la actividad volvió a mostrar señales de estancamiento.

    Industria automotriz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La industria automotriz argentina continúa atravesando un escenario complejo. Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), durante mayo volvió a registrarse una caída tanto en la producción como en las exportaciones de vehículos nacionales, confirmando la falta de recuperación del sector.

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    Si bien mayo se ubicó como el segundo mejor mes del año en volumen de fabricación, el desempeño fue inferior al de abril cuando se analiza la producción diaria. Las terminales produjeron en promedio 2.098 vehículos por jornada, frente a los 2.207 del mes anterior, lo que representó una baja intermensual cercana al 5%.

    El panorama es aún más preocupante en el acumulado anual. Entre enero y mayo se fabricaron 167.629 unidades, una cifra que implica una caída del 19,3% respecto del mismo período de 2025.

    Las exportaciones también mostraron un retroceso. Luego de dos meses consecutivos de mejora interanual, los envíos de vehículos al exterior volvieron a caer en mayo. Las terminales exportaron 25.237 unidades, un 6,1% menos que en abril y un 4,2% por debajo del volumen registrado en mayo del año pasado.

    Los números reflejan las dificultades que enfrenta la actividad automotriz para recuperar niveles de producción y sostener el ritmo de ventas al exterior, uno de los principales motores del sector. Las terminales siguen atentas a la evolución de la demanda regional, especialmente en Brasil, principal destino de los vehículos fabricados en Argentina.

    Pese a las expectativas generadas por algunas medidas de estímulo y por la recuperación parcial observada en determinados meses, los indicadores de mayo muestran que la industria aún no logra consolidar una tendencia de crecimiento sostenido y continúa operando por debajo de los niveles alcanzados un año atrás.

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