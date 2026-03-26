    • 26 de marzo de 2026 - 11:31

    La Justicia de Brasil dio marcha atrás y Agostina Páez no volverá a Argentina: qué pasó

    Aunque todas las partes habían acordado su regreso con un resarcimiento, el magistrado revirtió su postura y deberá esperar el fallo final.

    Agostina Páez.

    Agostina Páez.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La situación judicial de Agostina Páez dio un giro inesperado en las últimas horas en Brasil. Aunque durante la audiencia todo indicaba que podría regresar a la Argentina, finalmente el juez modificó su postura y determinó que no podrá salir del país hasta que haya un fallo definitivo, lo que implica que deberá permanecer al menos 20 días más en territorio brasileño.

    Leé además

    famosa pareja de san juan compro un motorhome y se va a brasil a casarse

    Famosa pareja de San Juan compró un motorhome y se va a Brasil a casarse
    El expresidente Jair Bolsonaro recibió prisión domiciliaria en medio de su cuadro de salud en Brasil.

    Bolsonaro obtiene prisión domiciliaria por su delicado estado de salud

    Un cambio de decisión que sorprendió a todas las partes

    Según se explicó, durante la audiencia hubo coincidencia entre todas las partes: Fiscalía, querella y defensa estaban de acuerdo en que Páez pudiera regresar antes de la sentencia final, prevista dentro de ese plazo. Incluso, el propio juez había dado el visto bueno de manera verbal, avalando que el regreso se concretara.

    La condición establecida era el pago de 120.000 dólares, en concepto de resarcimiento económico. Sin embargo, pese a ese consenso, la resolución escrita cambió el escenario. En los documentos oficiales, el magistrado dejó sin efecto lo expresado previamente y estableció que Páez no puede abandonar Brasil hasta que se dicte la sentencia definitiva.

    Habeas corpus y expectativa por la resolución final

    Frente a esta situación, la defensa avanzó con la presentación de un habeas corpus con el objetivo de revertir la medida y permitir el regreso de la joven al país antes del fallo. La estrategia apunta a cuestionar el cambio de criterio del juez, que generó sorpresa incluso entre quienes participaron de la audiencia.

    Mientras tanto, la causa sigue su curso y se mantiene la incertidumbre sobre la decisión final. El fallo del juez será clave para definir el futuro de Agostina Páez, en un caso que continúa generando repercusión y que, por ahora, la obliga a permanecer en Brasil a la espera de una resolución definitiva.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo, declaró ante la Justicia brasileña.

    Abogada argentina acusada de racismo en Brasil evita la cárcel y vuelve al país

    “Si voy a la cárcel me mato”, dijo Agostina Páez.

    Empezó el juicio a la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo: "Si voy a la cárcel, me mato"

    Mariano Páez, calificó como “una locura” el pedido de 15 años de prisión que enfrenta su hija Agostina.

    El padre de la abogada acusada en Brasil denunció ensañamiento: "El pedido de 15 años es una locura"

    Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Río de Janeiro.

    Este martes empieza en Brasil el juicio contra la abogada argentina acusada de haber hecho gestos racistas