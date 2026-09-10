La Justicia puso en marcha dos subastas por los bienes de Garbarino y Garbarino Viajes con bases millonarias

En el marco de los procesos de quiebra que atraviesan las firmas, la Justicia nacional puso en marcha dos subastas oficiales para liquidar los activos remanentes de Garbarino y Garbarino Viajes. Entre ambas instancias, el valor de base acumulado supera los 22,39 millones de pesos, dando inicio formal al ofrecimiento público de los bienes corporativos.

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Las operaciones fueron ordenadas por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.° 7, tramitando en expedientes separados debido a que se trata de sociedades diferenciadas. Los remates se realizarán de manera electrónica, al contado y al mejor postor, contemplando una comisión del 10% para el martillero y un arancel judicial del 0,25%.

El primer procedimiento comercial comenzará el 24 de septiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre (con fecha límite de inscripción fijada para el 21 de septiembre). Esta tanda concentra siete lotes físicos ubicados en un depósito de la Ciudad de Buenos Aires, con una base conjunta de $9,33 millones más IVA.

El activo de mayor porte que sale a puja es una camioneta Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business Mixto (modelo 2015) con 258.007 kilómetros recorridos. El resto de los lotes se compone de equipamiento rezagado de los antiguos locales comerciales, tales como:

Por su parte, la liquidación correspondiente a la agencia de turismo del grupo se desarrollará del 1° al 15 de octubre, operando con un período de inscripción habilitado hasta el próximo 28 de septiembre.

Esta segunda etapa reúne cinco lotes valuados en una base total de $13.062.480. Los interesados en fiscalizar la mercadería podrán realizar una visita presencial el 17 de septiembre en el depósito judicial situado en Avenida Cabildo 2027 (primer piso, CABA).

El inventario disponible incluye mobiliario operativo como escritorios, sillas y ficheros, además de tecnología informática y artefactos de cocina y climatización, destacándose una heladera, microondas, cafetera, pava eléctrica, un caloventor y una caja fuerte digital de acero.

Desde el juzgado interviniente recordaron que los compradores adjudicatarios deberán afrontar la totalidad de los gastos de transferencia y cumplir estrictamente con los plazos estipulados para el retiro definitivo de los lotes adquiridos.