    • 10 de septiembre de 2026 - 18:07

    Patagonia: desenterraron huevos de dinosaurios gigantes y revelan cómo los incubaban

    Científicos descubrieron en la provincia de Santa Cruz restos de cáscaras de huevos de titanosaurios, revelando detalles inéditos sobre cómo estos dinosaurios gigantes lograban incubar a sus crías y reproducirse en las frías latitudes patagónicas de hace millones de años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un equipo internacional de paleontólogos realizó un descubrimiento extraordinario en el sur de la Argentina al desenterrar fragmentos de cáscaras de huevos que pertenecieron a titanosaurios, los animales terrestres más grandes que caminaron sobre la Tierra. El estudio aporta detalles claves sobre cómo estos colosos lograban reproducirse y completar su ciclo de vida en zonas de latitudes altas.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los fragmentos fueron descubiertos entre 2020 y 2024 en la Formación Chorrillo, en el extremo sur de Argentina, a unos 322 kilómetros al norte del estrecho de Magallanes. Las rocas del sitio datan del Cretácico tardío, el período que abarcó los últimos millones de años antes de la extinción de los dinosaurios no avianos.

    El material fue recuperado en la provincia de Santa Cruz, en un área que hace millones de años presentaba condiciones climáticas considerablemente más frías y con menor radiación solar directa que las regiones tropicales donde habitualmente se han hallado mayores registros de nidificación de saurópodos.

    El desafío de la incubación en el extremo sur

    Uno de los principales interrogantes que desvelaba a los científicos era precisamente el método de incubación en un ambiente de temperaturas moderadas a frías. A diferencia de especies de climas cálidos que dependían de la luz solar directa para calentar los nidos, los investigadores sugieren que en estas latitudes australes se habrían utilizado métodos alternativos —como el calor generado por la descomposición de materia orgánica o sedimentos especiales para mantener la temperatura estable sin que los huevos perdieran humedad.

    A pesar de las dimensiones monumentales de los ejemplares adultos, que podían superar las decenas de toneladas, los huevos poseían dimensiones comparativamente pequeñas (capaces de contener unos cuatro litros de líquido), y las crías nacían pesando apenas unos cuatro kilogramos. Esta desproporción extrema hacía que las primeras etapas de desarrollo y los cuidados en los sitios de anidación fueran determinantes para la supervivencia de la especie.

    El nuevo análisis paleontológico robustece las teorías sobre la adaptabilidad ecológica y el comportamiento reproductivo de los dinosaurios, demostrando que estos gigantes no solo transitaban por zonas frías del extremo sur sudamericano, sino que también elegían esos territorios para establecer sus áreas de cría y reproducción.

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