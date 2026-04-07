La pobreza cayó al 28,2% según el INDEC, pero casi 6 de cada 10 no cree las cifras oficiales, de acuerdo a un sondeo local

Al cuestionamiento de la UCA, ahora se le suma la desconfianza de la gente.

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La difusión de los últimos datos del INDEC sobre las condiciones de vida en Argentina ha generado más interrogantes que alivio. Según el informe oficial correspondiente al segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en el 28,2%, lo que representa una estrepitosa caída de casi 10 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. Se trata, en los papeles, del valor más bajo registrado desde el primer semestre de 2018.

Sin embargo, detrás de la frialdad de los números, emerge una realidad marcada por la desconfianza. Proyectando estos datos a nivel nacional, el país cuenta con 13 millones de personas bajo la línea de pobreza, de las cuales 3 millones se encuentran en la indigencia (un 6,3%, tras una leve baja interanual de 1,9 puntos).

La contundencia de la baja estadística no tardó en ser matizada por voces académicas. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, fue tajante al señalar que existe un componente de “ficción metodológica” en la reciente reducción.

Según el sociólogo, la mejora reportada por el Estado no se traduce en una recuperación sustancial de la calidad de vida en los hogares. Salvia advirtió que persisten distorsiones en la medición que generan una brecha insalvable entre los números del INDEC y la capacidad real de consumo de las familias argentinas, que siguen sintiendo la presión en sus bolsillos.

La voz de la calle: desconfianza mayoritaria