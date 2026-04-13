Las prestamistas de Adorni declararon que debe devolver USD 70 mil antes de noviembre por una hipoteca

El fiscal federal Gerardo Pollicita , a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni , recibió esta mañana a dos prestamistas del funcionario que contribuyeron a la adquisición del departamento de Parque Chacabuco.

Declararán las cuatro mujeres a las que Adorni les debe dinero: semana clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Con el fin de clarificar cómo fue la operación de la hipoteca privada aplicada a la compra del departamento de calle Asamblea 1100, el fiscal Pollicita comenzará esta semana una ronda de declaraciones testimoniales.

Este lunes se presentaron Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio. Ambas ingresaron cerca de las 8.20 a Comodoro Py para declarar en la fiscalía. y se retiraron antes de las 12 del mediodía

Entre los documentos que se incorporaron al expediente, hay dos hipotecas privadas. La primera que se comenzó a investigar fue la de calle Miró al 500, por 200.000 dólares . Pero luego se conoció este otro préstamo privado, por 100.000. El juez a cargo del caso es Ariel Lijo.

Una vez más, al jefe de Gabinete le realizaron un préstamo que fue proporcionaron por otras dos mujeres. Una de ellas es jubilada de la Policía Federal, según confirmó la escribana Adriana Nechevenko.

En esta ocasión, según los documentos, fue un crédito no bancario de 100.000 dólares en total, para comprar una vivienda en Avenida Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Hay un primer documento de tres páginas donde se consigna que la propiedad se divide en partes iguales entre Adorni y Bettina Angeletti, su esposa.

Después, se realiza el asiento correspondiente sobre los préstamos obtenidos para la compra y posterior escrituración. Allí se consigna a las personas involucradas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría otorgado un préstamo de 85.000 dólares, siempre ante la escribana Adriana Nechevenko, quien está citada para declarar como testigo este miércoles. En tanto, Victoria María José Cancio, concedió un crédito de 15.000 dólares, con la intervención de la misma escribana.

A ese primer asiento se le suman dos hojas más que dan cuenta de la certificación de la operatoria y su registración ante el organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde constan los inmuebles registrados y vinculados a Adorni.

Se les requirió que lleven a Comodoro “toda la documentación vinculada a la hipoteca constituida el 15 de noviembre de 2024 sobre el inmueble sito la Avenida Asamblea 1130/32 y Santander 1433/35/37/39/41, piso 2 de esta ciudad".

La metodología

El primer caso que cobró relevancia mediática fue el préstamo realizado para la compra del departamento de 135 metros cuadrados del barrio de Caballito. La documentación sostiene que mediante escritura pública N° 118 del 24 de noviembre de 2025, intervino en la escrituración por U$S 230.000 la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580. Sobre el precio se registró un gravamen vinculado a la operación.

¿Cómo fue la operatoria? En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad pero cuando se les consultó sobre si conocían al jefe de gabinete, ambas coincidieron en la respuesta: “No lo conozco, no sé nada de eso”.

La fiscalía pidió diversas medidas de prueba para esclarecer más datos sobre la compra de los inmuebles. Al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le pidió el historial completo de dominio de los inmuebles bajo análisis en esta causa, “con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales”.

Bajo esa misma premisa al RPI de la provincia de Buenos Aires se solicitó el historial “completo de dominio de los inmuebles” en suelo bonaerense vinculados, “con toda su trazabilidad registral”.

Para poder profundizar en la titularidad, forma de adquisición y el dinero implicado, el fiscal Pollicita pidió más información a los respectivos consorcios: “Todo aquello vinculado con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti, en particular expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales obras o mejoras”.

En apoyo a esta documentación, se requirió a la AGIP (ente recaudador bonaerense), “boletas de ABL y gravámenes inmobiliarios de los inmuebles vinculados con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”.

Fuente: Clarín