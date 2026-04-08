Los peronistas sanjuaninos Andino y Chica no dieron quorum, pero al oficialismo le alcanzó el número para poder empezar a debatir la Ley de Glaciares

Ley de Glaciares: 10 claves para entender la aclaratoria que tratará el Congreso y por qué genera polémica

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Con el respaldo de sus aliados, el Gobierno consiguió reunir el número necesario y se encamina a debatir una iniciativa clave que busca la llegada de nuevas inversiones mineras a las provincias, entre ellas San Juan .

El peronismo, entre ellos los diputados sanjuaninos, no dieron quorum. No obstante, LLA consiguió comenzar el debate de la Ley de Glaciares. pic.twitter.com/9pMoFZqydS

Los libertarios alcanzaron el quorum reglamentario junto a bloques del PRO, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), además del acompañamiento de legisladores vinculados a provincias con fuerte interés en la actividad minera, como San Juan y Catamarca .

No obstante, el bloque del peronismo no bajó al recinto. Este movimiento incluyó a los diputados sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica, a pesar que durante los últimos días de febrero, el Consejo Provincial Justicialista resolvió por unanimidad mandó a votar a favor de la aclaratoria de La Ley de Glaciares.

Sin embargo, una vez conformado el quorum, los legisladores de la oposición se sentaron en sus bancas para participar de la discusión.

Un debate extenso y acalorado

El debate, previsto para extenderse durante unas 11 horas, estará atravesado por la tensión política derivada de cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición anticipa que pondrá el foco en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.

En ese marco, declaró este miércoles la escribana Adriana Nevechenko, quien intervino en la compra de propiedades del funcionario. Tras su testimonio, aseguró que “no hubo un préstamo” para la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Durante la reunión de labor parlamentaria, los jefes de bloque acordaron una dinámica de debate con 50 oradores individuales, cada uno con cinco minutos de exposición. Además, se resolvió limitar los homenajes y las cuestiones de privilegio, distribuyéndolos a lo largo de la jornada. Para garantizar el esquema, el oficialismo cedió espacios a la oposición.

Desde el bloque libertario también definieron una estrategia política: evitar responder a las críticas opositoras, que se concentrarán no solo en el caso Adorni, sino también en el escándalo vinculado a $LIBRA y en las sospechas sobre créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas.

Según estimaciones previas, el oficialismo contaría con más de 130 votos para convertir en ley la reforma, que ya tiene media sanción del Senado. El proyecto suma el respaldo de aliados legislativos y de diputados cercanos a gobernadores de provincias como Mendoza y Jujuy, interesadas en ampliar la actividad minera.