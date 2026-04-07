El peronismo sanjuanino confía en el voto positivo de Chica y Andino a la aclaratoria a Glaciares

El Partido Justicialista de San Juan mandató a los diputados nacionales a votar a favor de la reforma de la Ley de Glaciares. Todo indica que habrá un comportamiento vertical en el recinto. Sin embargo, los legisladores no adelantaron el sentido del voto.

El peronismo sanjuanino está confiado en el comportamiento orgánico de los diputados nacionales Jorge Chica y Cristian Andino. En los últimos días de febrero, el Consejo Provincial Justicialista resolvió por unanimidad honrar la tradición prominera de las gestiones de los exgobernadores José Luis GIoja y Sergio Uñac. Mandó a votar a favor de la aclaratoria a la Ley de Glaciares. Uñac cumplió en el Senado y La Cámpora, a través de Celeste Giménez, planteó una disidencia coordinada. Ahora toca el turno de los legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación. Todo indica que tendrán un comportamiento vertical respecto de la decisión partidaria.

Este miércoles, la Cámara baja debatirá en el recinto la reforma a Glaciares, que tiene como eje el retorno a las provincias de la facultad de decidir sobre los recursos hídricos, de manera que pueden definir qué es un glaciar y qué es un área periglaciar. La idea de la modificación de la normativa es dotar de seguridad jurídica a las empresas mineras y garantizar las inversiones de millones de dólares. Es una ley que beneficia principalmente a San Juan y que tiene el apoyo del gobernador Marcelo Orrego, además del resto de los mandatarios de distritos mineros como Mendoza, Catamarca, Santa Cruz y Salta.

En la previa, los gobernadores y los ministros de Minería de las jurisdicciones expusieron los argumentos para la defensa de la aclaratoria que envió el Gobierno de Javier Milei al Congreso y que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Orrego sostuvo que la reforma no implica modificar el espíritu de la ley vigente ni reducir estándares ambientales, sino “reconocer facultades provinciales” en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. En ese sentido, rechazó las críticas que señalan un posible debilitamiento de la normativa.

Es claro que hay una tendencia hacia la unanimidad de concepto sanjuanino respecto a la modificación de Glaciares. Los legisladores del orreguismo -Nancy Picón y Carlos Jaime- y de La Libertad Avanza -José Peluc y Abel Chiconi- son una ficha puesta en la votación. Los dos sectores respaldarán la reforma desde sus bancas. Pero hubo suspicacias respecto a la perfomance peronista.