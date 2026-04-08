    • 8 de abril de 2026 - 15:34

    La escribana declaró que Manuel Adorni le compró el departamento a las jubiladas en 12 cuotas sin interés

    Según la declaración, le cobraron a Manuel Adorni pactaron un financiamiento a un año. El jefe de Gabinete hizo una operación similar con otra propiedad.

    El jefe de Gabinete Manuel Adorni y la escribana Adriana Nechevenko.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

    Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. Y en esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.

    En ese caso, Adorni accedió a un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

    Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.

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