La escribana declaró que Manuel Adorni le compró el departamento a las jubiladas en 12 cuotas sin interés

La escribana de Manuel Adorni declarará hoy en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Los peronistas sanjuaninos no dieron quorum, pero al oficialismo le alcanzó el número para poder empezar a debatir la Ley de Glaciares

Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas , quienes están citadas a prestar declaración testimonial el jueves como ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500.

Fuentes judiciales indicaron que la escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las tres viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. Y en esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.

En ese caso, Adorni accedió a un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.